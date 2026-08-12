Pet Kit
Ideálny doplnok k nízkotlakovým čističom Kärcher: taška s príslušenstvom pre domáce zvieratá obsahuje praktické príslušenstvo, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na šetrné čistenie psov.
Ideálne na čistenie a starostlivosť o psov: príslušenstvo v taške na príslušenstvo pre domáce zvieratá je optimalizované na použitie s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3 a OC 4 na jemné a účinné čistenie štvornohých priateľov. Špeciálne vyvinutá kefa pre domáce zvieratá so silikónovými masážnymi výstupkami odstráni z ich srsti aj tie najodolnejšie nečistoty. Kužeľová tryska čistí špinavú srsť a špinavé labky obzvlášť jemne a opatrne. Nadýchaná utierka z mikrovlákna absorbuje veľa vody, príjemne sa drží na srsti psa a nezanecháva nepríjemné pachy. Príslušenstvo je možné úhľadne uložiť do dodávanej tašky, ktorá je vyrobená z vodoodpudivej tkaniny a dokonca má priestor na ďalšie drobné doplnky.
Vlastnosti a výhody
Umývacia kefa pre domáce zvieratáŠpeciálne vyvinutá kefa pre domáce zvieratá so silikónovými masážnymi výstupkami odstraňuje zo srsti aj odolné nečistoty.
Tryska s kužeľovým prúdomKužeľová tryska je obzvlášť jemná, vďaka čomu je ideálna na starostlivé čistenie špinavej srsti a špinavých labiek.
Utierka z mikrovláknaNadýchanú handričku z mikrovlákna môžete použiť na osušenie psov ihneď po vyčistení. Utierka z mikrovlákna absorbuje veľa vody a zabraňuje nepríjemným zápachom.
Vrecko na príslušenstvo
- Vyrobené z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa dá prať v práčke – ideálne na cesty.
- Všetko príslušenstvo uložené na jednom mieste a ďalší priestor na ďalšie náležitosti na venčenie psov.
- Vrecko je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu spolu s Kärcher OC 4.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 220 x 100
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče