Pet Kit

Ideálny doplnok k nízkotlakovým čističom Kärcher: taška s príslušenstvom pre domáce zvieratá obsahuje praktické príslušenstvo, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na šetrné čistenie psov.

Ideálne na čistenie a starostlivosť o psov: príslušenstvo v taške na príslušenstvo pre domáce zvieratá je optimalizované na použitie s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3 a OC 4 na jemné a účinné čistenie štvornohých priateľov. Špeciálne vyvinutá kefa pre domáce zvieratá so silikónovými masážnymi výstupkami odstráni z ich srsti aj tie najodolnejšie nečistoty. Kužeľová tryska čistí špinavú srsť a špinavé labky obzvlášť jemne a opatrne. Nadýchaná utierka z mikrovlákna absorbuje veľa vody, príjemne sa drží na srsti psa a nezanecháva nepríjemné pachy. Príslušenstvo je možné úhľadne uložiť do dodávanej tašky, ktorá je vyrobená z vodoodpudivej tkaniny a dokonca má priestor na ďalšie drobné doplnky.

Vlastnosti a výhody
Pet Kit: Umývacia kefa pre domáce zvieratá
Umývacia kefa pre domáce zvieratá
Špeciálne vyvinutá kefa pre domáce zvieratá so silikónovými masážnymi výstupkami odstraňuje zo srsti aj odolné nečistoty.
Pet Kit: Tryska s kužeľovým prúdom
Tryska s kužeľovým prúdom
Kužeľová tryska je obzvlášť jemná, vďaka čomu je ideálna na starostlivé čistenie špinavej srsti a špinavých labiek.
Pet Kit: Utierka z mikrovlákna
Utierka z mikrovlákna
Nadýchanú handričku z mikrovlákna môžete použiť na osušenie psov ihneď po vyčistení. Utierka z mikrovlákna absorbuje veľa vody a zabraňuje nepríjemným zápachom.
Vrecko na príslušenstvo
  • Vyrobené z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa dá prať v práčke – ideálne na cesty.
  • Všetko príslušenstvo uložené na jednom mieste a ďalší priestor na ďalšie náležitosti na venčenie psov.
  • Vrecko je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu spolu s Kärcher OC 4.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 220 x 100
Oblasti využitia
  • Zvieratá/psy
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Topánky / turistická obuv
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Kočíky/buginy
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče