Plochý skladaný filter pre vysávač popola AD 2 a AD 4 Premium
Mohutný plochý skladaný filter špeciálne pre vysávač popola a suchých hmôt. Pre ešte dlhší trvalý sací výkon.
Vlastnosti a výhody
Vhodný pre vysávač popola a suchých hmôt AD 2, AD 3 a AD 4 Premium
Pre dlhodobý sací výkon
Jednoduchá výmena
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|197 x 97 x 48
Oblasti využitia
- Popol