Plochý skladaný filter pre vysávač popola AD 2 a AD 4 Premium

Mohutný plochý skladaný filter špeciálne pre vysávač popola a suchých hmôt. Pre ešte dlhší trvalý sací výkon.

Mohutný plochý skladaný filter špeciálne pre vysávač popola a suchých hmôt. Pre ešte dlhší trvalý sací výkon.

Vlastnosti a výhody
Vhodný pre vysávač popola a suchých hmôt AD 2, AD 3 a AD 4 Premium
Pre dlhodobý sací výkon
Jednoduchá výmena
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 197 x 97 x 48
Oblasti využitia
  • Popol