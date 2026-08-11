Sacia hubica úzka (170 mm), biela
Ideálna pre malé delené okná a iné menšie priestory: úzka sacia hubica pre WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8 má šírku 170 mm.
Úzka sacia hubica pre WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8 so šírkou 170 mm je obzvlášť vhodná na čistenie malých delených okien a iných malých plôch, ktoré nie je možné čistiť pomocou väčších sacích hubíc alebo len s väčšou námahou.
Vlastnosti a výhody
Stierka Xtra!Flex®
- Silikónová stierka Xtra!Flex® s inovatívnou technológiou robí čistenie ešte flexibilnejším – ideálna na použitie až po podlahu a okraje.
- Dlhá silikónová stierka umožňuje stieranie jedným ťahom a zvyšuje flexibilitu čističa okien s odsávaním.
Úzky tvar
- Ideálne pre mriežkové okná alebo iné úzke priestory.
Jednoduchá výmena
- Sacie hubice sa jednoducho vymieňajú.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|172 x 98 x 41
Oblasti využitia
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Kondenzácia
- Fotovoltaické systémy