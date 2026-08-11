Sacia hubica úzka (170 mm), biela

Ideálna pre malé delené okná a iné menšie priestory: úzka sacia hubica pre WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8 má šírku 170 mm.

Úzka sacia hubica pre WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6 - WV 8 so šírkou 170 mm je obzvlášť vhodná na čistenie malých delených okien a iných malých plôch, ktoré nie je možné čistiť pomocou väčších sacích hubíc alebo len s väčšou námahou.

Vlastnosti a výhody
Stierka Xtra!Flex®
  • Silikónová stierka Xtra!Flex® s inovatívnou technológiou robí čistenie ešte flexibilnejším – ideálna na použitie až po podlahu a okraje.
  • Dlhá silikónová stierka umožňuje stieranie jedným ťahom a zvyšuje flexibilitu čističa okien s odsávaním.
Úzky tvar
  • Ideálne pre mriežkové okná alebo iné úzke priestory.
Jednoduchá výmena
  • Sacie hubice sa jednoducho vymieňajú.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 172 x 98 x 41
Oblasti využitia
  • Malé delené okná
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Kondenzácia
  • Fotovoltaické systémy
Príslušenstvo