Výmenný nadstavec Car&Bike pre WB 120 a WB 100

Perfektný na čistenie áut a motocyklov: výmenný nadstavec Car & Bike z mikrovlákna pre rotujúcu umývaciu kefu.

Inovačný výmenný nadstavec pre umývaciu kefu z mäkkého mikrovlákna sa upevňuje pomocou suchého zipsu a dá sa zvlášť prať v práčke pri max. 60 °C. Výmenný pracovný nadstavec Car & Bike pre rotujúcu umývaciu kefu WB 120 sa obzvlášť hodí na šetrné čistenie áut a motocyklov. Nadstavec je kompatibilný aj s predchádzajúcim modelom WB 100.

Vlastnosti a výhody
Inovačný nadstavec z mikrovlákna so suchým zipsom
  • Prvý vymeniteľný a prateľný textilný nadstavec pre rotujúcu vysokotlakovú kefu.
Obzvlášť šetrné čistenie
  • Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako je napríklad lak.
Dá sa zložiť dole a prať
  • Pranie v práčke pri max. 60 °C.
Príslušenstvo na objednávku
  • Rôznorodejšie použitie pre rotujúcu umývaciu kefu.
Kompatibilita
  • Použiteľný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 153 x 153 x 39

Video

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov