Výmenný nadstavec Car&Bike pre WB 120 a WB 100
Perfektný na čistenie áut a motocyklov: výmenný nadstavec Car & Bike z mikrovlákna pre rotujúcu umývaciu kefu.
Inovačný výmenný nadstavec pre umývaciu kefu z mäkkého mikrovlákna sa upevňuje pomocou suchého zipsu a dá sa zvlášť prať v práčke pri max. 60 °C. Výmenný pracovný nadstavec Car & Bike pre rotujúcu umývaciu kefu WB 120 sa obzvlášť hodí na šetrné čistenie áut a motocyklov. Nadstavec je kompatibilný aj s predchádzajúcim modelom WB 100.
Vlastnosti a výhody
Inovačný nadstavec z mikrovlákna so suchým zipsom
- Prvý vymeniteľný a prateľný textilný nadstavec pre rotujúcu vysokotlakovú kefu.
Obzvlášť šetrné čistenie
- Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako je napríklad lak.
Dá sa zložiť dole a prať
- Pranie v práčke pri max. 60 °C.
Príslušenstvo na objednávku
- Rôznorodejšie použitie pre rotujúcu umývaciu kefu.
Kompatibilita
- Použiteľný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|75 % Polyester, 25 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|153 x 153 x 39
Video
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov