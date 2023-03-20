Čistenie čerpacieho priestoru
Pravidelné a hospodárne čistenie čerpacieho priestoru: to je hlavná úloha každého prevádzkovateľa čerpacej stanice. Na jednej strane je táto oblasť náchylná na silné znečistenie. Na druhej strane je čistota čerpacieho priestoru rozhodujúca pre to, aby sa zákazníci cítili príjemne. A tým aj pre obrat v predajni. Na čo by si mali prevádzkovatelia čerpacích staníc dávať pozor pri čistení čerpacieho priestoru - prehľad.
Rôzne typy nečistôt
Nečistoty sú v čerpacom priestore neustálym problémom. Papierové vreckovky sú neúmyselne odhodené, zvyšky jedla končia na zemi. Plechovky od nápojov a obaly od občerstvenia ležia vedľa odpadkového koša. Benzín kvapká na zem, rovnako ako špinavá voda z umývania čelného skla. Žuvačky a olej sa tvrdohlavo držia na zemi. Jesenný vietor rozfúka vlhké lístie po čerpacej stanici a pneumatiky vozidiel zanechávajú na ploche v zime sneh a piesok. A práve na diaľniciach a hlavných cestách rozvíria prechádzajúce nákladné vozidlá veľké množstvo voľných nečistôt z okraja cesty, ktoré sa usadzujú opäť na povrchu čerpacej stanice.
Čistenie čerpacieho priestoru - zvýšenie obratu
Čistota čerpacieho priesstoru vzbudzuje dôveru a zvyšuje predaj. Ak vyzerá čerpací priestor upravene a čisto, je to oprávnene vnímané ako znak kvality, ústretovosti voči zákazníkom a dobrých služieb. Zákazníci idú do predajne platiť s pozitívnym pocitom a sú potom náchylnejší minúť tam peniaze.
Čistenie čerpacieho priestoru: rôzne úlohy, efektívne riešenia
Úlohy čistenia povrchov v čerpacom priestore sú rozsiahle a rôznorodé. Efektívne sa dajú zvládnuť len so správnou technológiou. Vďaka správnym strojom znižujú prevádzkovatelia čerpacích staníc pracovné zaťaženie a zvyšujú spokojnosť zákazníkov. Výkonné čistiace stroje umožňujú vytvoriť čisté, upratané a bezpečné podmienky v čerpacom priestore - s nízkymi pracovnými nákladmi.
Ktoré stroje sú vhodné na čistenie čerpacieho priestoru, v zásade závisí od typu znečistenia - voľné alebo prilepené. Okrem toho zohráva úlohu aj veľkosť plochy.
Na strane bezpečnosti: dbajte na predpisy
Používanie čistiacich strojov a čistiacich chemikálií na čerpacích staniciach čiastočne upravuje zákon. A aj profesijné združenia a ropné spoločnosti majú predpisy pre zariadenia a čistiace prostriedky. Pretože bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia sú zvlášť dôležité vzhľadom na nebezpečné materiály a látky používané na čerpacích staniciach. Preto je nevyhnutné, aby sa prevádzkovatelia čerpacích staníc s týmito predpismi oboznámili.
Voľné nečistoty v priestore čerpacej stanice
Prevádzkovatelia by mali aspoň raz denne pozametať vonkajší priestor čerpacej stanice vrátane čerpacieho priestoru. V opačnom prípade sa voľné nečistoty zhromaždia v škárach. Tým by sa zbytočne zvýšilo pracovné zaťaženie.
Okrem toho čistý vonkajší priestor znamená aj menej nečistôt v predajni: Pravidelné čistenie vonkajšieho priestoru je teda preventívnym opatrením.
Pre menšie plochy: ručne vedené zametacie stroje
Najjednoduchším riešením na každodenné čistenie čerpacích priestorov sú ručne vedené zametacie stroje s tlačnou rukoväťou. Nevytvárajú hluk, sú veľmi obratné a ľahko sa s nimi manipuluje.
Moderný ručne vedený zametací stroj vyčistí 2 800 až 3 600 metrov štvorcových za jednu hodinu. Pre porovnanie: S bežnou metlou dokáže jeden človek za hodinu vyčistiť 120 až 160 metrov štvorcových - a víri pritom podstatne väčšie množstvo prachu. Ručne vedený zametací stroj sa preto oplatí používať aj na menších čerpacích staniciach.
Tip 1 – obojstranný pohon:
Pri kúpe sa odporúča dbať na to, aby bol hlavný zametací valec poháňaný z oboch strán. To uľahčuje čistenie škár, hrán a úzkych zákrut v čerpacom priestore. Pretože obojstranný pohon umožňuje zametaciemu valcu otáčať sa v ľavotočivých aj pravotočivých zákrutách.
Tip 2 - dve bočné kefy:
Pri rohoch a okrajoch okolo podstavcov výdajných stojanov uľahčujú prácu aj dve bočné kefy. To umožňuje stroju priblížiť sa a zamiesť oblúky a hrany z oboch strán. Voľné nečistoty sa z rohov a pod zametacím strojom vymetajú krúživým pohybom. Odtiaľ sa bezprašne presúva do nádoby na nečistoty.
Pre stredne veľké plochy: Ručné vedené zametacie stroje s odsávaním
Ďalšou úrovňou výkonu sú zametacie stroje s odsávaním. Tieto stroje dosahujú výkon zametania až 4 725 metrov štvorcových za hodinu. zametač s odsávaním rozptyľuje počas prevádzky nečistoty pomocou valcovej kefy, odsáva ich pomocou sacej turbíny (dúchadla) a separuje ich vo filtračnom systéme.
Zametacie stroje s odsávaním disponujú hnacím pohonom. Sú o niečo širšie ako zametacie stroje, ale rovnako ergonomické a (so správnym vybavením) rovnako dobre dokážu vyčistiť úzke zákruty a zákutia v čerpacom priestore. Keďže ich obsluha tlačí ako zametacie stroje, nazývajú sa aj "stroje so stojacou obsluhou".
Ich kúpa sa oplatí pri plochách s rozlohou 300 metrov štvorcových a viac. Za jednu hodinu vyčistí stroj so stojacou obsluhou 3 375 až 4 700 metrov štvorcových. Nielen čerpací priestor sa tak dá vyčistiť rýchlo. Stroje sú vhodné na čistenie plôch v celom vonkajšom priestore: vjazdov a výjazdov, parkovísk alebo plôch okolo vzduchotechniky a vodovodných zariadení, ako aj autoumyvárne.
Pre veľké plochy: Zametacie stroje s odsávaním so sedacou obsluhou
Nájomcom a majiteľom veľkých čerpacích staníc sa oplatí kúpiť zametací stroj s odsávaním so sedacou obsluhou. Vďaka nemu môže jedna osoba veľmi rýchlo vyčistiť celý čerpací priestor.
Existujú elektrické a benzínové zametacie stroje s odsávaním. Stroje s elektrickým pohonom sa zvyčajne odporúčajú na použitie na čerpacích staniciach, pretože sú tichšie.
Silný elektrický motor s výkonom aspoň 600 W zvládne za 60 minút 6 000 metrov štvorcových a viac. Zametacie stroje s odsávaní so sedacou obsluhou sa používajú aj v školách, komunálnych priestoroch alebo veľkých predajniach pre domácich majstrov.
Vďaka ľahkému prevodu riadenia a malému polomeru otáčania je zametací stroj obratný a dá sa ľahko dopredu a dozadu. Ovládanie je nekomplikované a zrozumiteľné. Zametací stroj s odsávaním so sedacou obsluhou dokáže pozbierať aj väčšie predmety, ako sú plechovky od nápojov a - čo je dôležité v zime - posypový materiál.
Tip 1 - samočistiace filtre:
Prevádzkovatelia čerpacích staníc by mali pri kúpe hľadať veľkoplošné filtre s automatickým samočistením.
Tip 2 - veľkorysé nádoby na zber nečistôt:
Stroj by mal mať zbernú nádobu s objemom najmenej 50 litrov.
Tip 3 - jednoduchá údržba:
Filtre a valčekové kefy by mali byť ľahko udržiavateľné a vymeniteľné bez použitia náradia. Vďaka tomu je údržba flexibilná a možná nezávisle od miesta.
Tip 4 - automatický alebo variabilný prítlak:
Väčšina zametacích strojov s odsávaním so sedacou obsluhou má hlavný zametací valec so samonastavovacími ložiskami, pomocou ktorého sa prítlak automaticky prispôsobuje povrchu. Pri strojoch, ktoré túto funkciu nemajú, by malo byť možné meniť prítlak, inak sa zametacie štetiny opotrebujú.
Prichytené nečistoty počas čistenia čerpacieho priestoru
Okrem každodenného čistenia povrchu zametacím strojom alebo zametacím strojom s odsávním by sa čerpací priestor mal každých niekoľko týždňov vyčistiť od priľnutých nečistôt (základné čistenie). Dôvodom je, že nečistoty od oleja a maziva na vozovke a cestách sú nielen škaredé ale pôsobia aj odpudzujúco na zákazníkov. Skrývajú aj nebezpečenstvo šmyku a príslušné riziká zodpovednosti.
Zvyšky pohonných hmôt, mastné a olejové zvyšky, ale aj rozšliapané žuvačky sa silno prichytávajú na povrch. Preto sa základné čistenie musí vykonávať pomocou vysokotlakovej technológie.
Mobilné vysokotlakové čističe
Moderné vysokotlakové čističe majú rôzne nadstavce a trysky. Správne príslušenstvo znižuje pracovné zaťaženie a spotrebu čistiacich prostriedkov a vody. Vysokotlakové čističe sú flexibilné a umožňujú efektívne čistenie rôznych povrchov.
Pomocou vysokotlakového čističa preto možno čistiť nielen čerpací priestor, ale aj iné plochy čerpacej stanice, napríklad umývacie linky alebo fasády. Z dôvodu požiarnej ochrany a ochrany pred výbuchom musí byť samotné zariadenie vždy v dostatočnej vzdialenosti od čerpacieho priestoru. Upratovací personál by mal využiť dĺžku hadice na čistenie priestoru okolo palivového výdajného stojana. Je to najlepší spôsob, ako odstrániť priľnuté nečistoty v čerpacom priestore - v závislosti od druhu nečistôt a povrchu.
Hladký povrch palivových výdajných stojanov
Choroboplodné zárodky prežívajú na hladkých povrchoch, ako je plast, kov a hliník, aj dlhší čas. Napríklad pištole benzínových čerpadiel sa môžu ľahko stať miestom výskytu baktérií. Od pandémie koronavírusu sú na to zákazníci obzvlášť citliví.
Preto sa odporúča pravidelne čistiť nielen povrch čerpacieho priestoru, ale aj palivové výdajné stojany a odstrániť patogény z pištolí benzínových čerpadiel. Na bezpečné a spoľahlivé umývanie pylónov a odpadkových košov možno použiť elektrické vysokotlakové čističe.
Tip - horúca voda:
Horúca voda rozpúšťa mastné a olejové nečistoty lepšie ako studená voda. A pomáha odstraňovať šmuhy a nálepky. Takže je potrebné menej čistiaceho prostriedku.
Ťažko prístupné: škáry
Povrch čerpacieho priestoru je často pokrytý protišmykovou betónovou dlažbou. V škárach sa hromadí špina. Osobitný problém pri čistení čerpacieho priestoru predstavujú aj ochranné rámy proti nárazu okolo palivových výdajných stojanov: Často pozostávajú z niekoľkých kovových rúrok, ktoré sú navzájom zvarené. Nečistoty a zvyšky oleja sa môžu hromadiť aj v štrbinách a na podlahe pod nimi. Môžu sa tu však zhromažďovať aj voľné nečistoty. Takéto nečistoty sa dajú z rohov rýchlo odstrániť pomocou fúkača lístia.
Potom prichádza na rad vysokotlakový čistič: do škár a štrbín sa dostane pomocou frézy na nečistoty, ktorá nečistoty vymyje prúdom studenej vody. Vďaka rotujúcemu a ostrému prúdu má fréza na nečistoty takmer dvojnásobnú nárazovú silu ako bežná tryska. Vďaka tomu sa pri vysokotlakovom čistení veľkého množstva nečistôt ušetrí veľa vody.
Aby sa zabránilo rozstrekovaniu nečistôt všetkými smermi, možno vysokotlakový stroj používať s čističom povrchov. V závislosti od výšky ochranného rámu sú ploché modely vhodné na čistenie čerpacieho priestoru pod ochrannými rámami.
Olejové škvrny na veľkých plochách
Na vyčistenie veľkej plochy čerpacieho priestoru možno použiť horúcovodný vysokotlakový čistič. Na tento účel sa na pracovný nadstavec pripevní nástavec na čistenie povrchov odolný voči horúcej vode s krytom z ušľachtilej ocele. Chráni pred striekajúcou vodou a kontrolovaným spôsobom odvádza znečistenú vodu - čo je dôležité, keď sa na čerpacom priestore pohybuje verejnosť. Čistič povrchu sa dá použiť aj na účinné odstránenie olejových škvŕn.
Tip 1 – šetrnosť k odlučovaču:
Pri výbere čistiacich chemikálií je dôležité, aby boli šetrné k odlučovaču, aby odlučovač oleja mohol efektívne účinkovať. Používanie výrobkov, ktoré nie sú šetrné k odlučovaču, škodí životnému prostrediu a porušuje právne predpisy.
Tip 2 - vysoká teplota:
Vysokotlakové čističe by mali vytvárať teplotu vody do 155 °C. Pretože mazivá, oleje, zvyšky obsahujúce bielkoviny a živice sa rozpúšťajú hlavne pri vysokých teplotách. Prevádzkovatelia čerpacích staníc tak potrebujú pri čistení čerpacieho priestoru podstatne menej čistiacich prostriedkov - alebo sa dokonca môžu úplne zaobísť bez chemických prostriedkov. Tým sa chráni životné prostredie a šetria sa náklady. Okrem toho je čistenie horúcou vodou rýchlejšie, čo má zase pozitívny vplyv na celkové náklady.
Odstránenie žuvačiek
Žuvačky na zemi majú značne negatívny vplyv na vzhľad čerpacej stanice. Pre zákazníkov je nepríjemné, keď sa žuvačka prilepí na podrážky topánok alebo sa dokonca prenesie do ich auta. Pevne prilepené žuvačky zároveň predstavujú osobitnú výzvu pri čistení čerpacieho priestoru.
Na odstránenie žuvačiek je potrebný výkonný parný čistič s drôtenou kefou a vhodný čistiaci prostriedok. Správnou kombináciou tlaku pary, drôtenej kefy a biologického čistiaceho prostriedku možno prilepenú žuvačku odstrániť za niekoľko sekúnd.
Tip 1 - Vyberte si ľahký:
Parné čističe, ktoré sú ľahké, sú výhodné, pretože sa dajú nosiť ako ruksak.
Tip 2 - Nešetrite na batérii:
Dôležitá je dobrá batéria (lítium-iónové batérie). Pretože aj keď sa samotná žuvačka dá odstrániť rýchlo, celá akcia môže trvať dlhšie.
Tip 3 - Odstráňte zvyšky:
Po vyčistení sa odporúča použiť vysokotlakový čistič na odstránenie zvyškov žuvačiek.
Čistenie čerpacieho priestoru na jeseň a v zime
Ak sa v blízkosti čerpacej stanice nachádzajú listnaté stromy, je fukár na lístie nevyhnutným vybavením, aby sa okolie a v prípade veterného počasia aj čerpací priestor udržiavali čisté.
Odporúča sa každý deň odstraňovať lístie nafúkané pod strechu čerpacieho priestoru. Silný prúd vzduchu odfúkne dokonca aj mokré lístie. V prípade väčších plôch sa lístie dobre zbiera zametacím strojom s odsávaním. Pri väčších areáloch sa oplatí použiť zametací stroj s odsávaním so sedacou obsluhou.
So správnym vybavením sa dá čerstvý sneh a snehová kaša odstrániť rýchlo a jednoducho. Nielen na príjazdových cestách a parkoviskách, ale aj pod strechou čerpacieho priestoru, kde sa počas búrlivých dní môžu nachádzať snehové záveje a kde môže z vozidiel opadávať snehová kaša a posypový materiál.