Údržba a čistenie vozidla
Či už ide o údržbu klasických vozidiel, čistenie vozidiel v autosalónoch, požičovniach a firemných vozových parkoch alebo starostlivosť o exkluzívne veterány a športové vozidlá: Vozidlá, ktoré sa priebežne čistia a udržiavajú, majú dlhšiu životnosť a zachovávajú si hodnotu. Použitie správnej technológie a pracovných metód pomáha dosiahnuť tento cieľ rýchlo a trvalo udržateľným spôsobom.
Údržbové čistenie pri ošetrení vozidla: Najlepšie je chemické čistenie
Údržba povrchov v interiéri: pozor na každý detail
Pri údržbe a čistení interiéru vozidla je potrebné zohľadniť mnoho aspektov. Na odstránenie prachu z povrchov možno použiť utierky na viazanie prachu. Pri materiáloch, ako je plexisklo, by sa pri utieraní nemal používať veľký tlak, aby sa zabránilo poškriabaniu, ktoré je spôsobené zachytenými čiastočkami prachu. Utierky impregnované lepidlom čistia dôkladne a nezanechávajú žiadne zvyšky. Na utieranie viažuce prach možno alternatívne použiť rukavice z mikrovlákna. Na ľahšie vysporiadanie sa s odolnou špinou sa odporúča použiť čistiaci prostriedok na povrchy, ktorý sa pred čistením nanesie na utierku z mikrovlákna.
Tip - Čistenie vetracích otvorov:
Na jednoduchšie a dôkladnejšie čistenie vetracích otvorov môžete použiť skrutkovač. Vďaka tomu sa ľahšie dostanete do medzier pomocou utierky z mikrovlákna.
Údržba textilných povrchov: Od sedadla cez batožinový priestor až po koberčeky
Na čistenie textilných povrchov sú mimoriadne vhodné vysávače s turbohubicami, ktoré dokážu odstrániť voľné a odolné nečistoty, ako sú prilepené omrvinky alebo chlpy domácich zvierat. Na štrbiny medzi sedadlami možno použiť štrbinovú hubicu. Ak sa na čalúnení sedadiel časom vytvorila svetlá rovnomerná vrstva, jej vzhľad môžete osviežiť vlhkou utierkou z mikrovlákna.
Ak potrebujete odstrániť odolné škvrny, pomôže vám univerzálny odstraňovač škvŕn. Čistiaci prostriedok by ste najskôr mali vyskúšať na menej viditeľnom mieste, aby ste si overili, či je vhodný pre konkrétny materiál. Ak je materiál vhodný, naneste odstraňovač škvŕn pomocou handričky z mikrovlákna a krúživými pohybmi ho rozotrite. Je dôležité, aby ste škvrnu silno netreli, pretože by sa tým špina rozšírila.
Tip - Vysávanie povrchov:
1.Pre veľké vozové parky sú užitočným riešením akumulátorové vysávače s predlžovacou hadicou, ktoré účinne a rýchlo odstránia nečistoty z celého vozidla.
2. Kožené sedadlá alebo sedadlá zo syntetickej kože sa musia vysávať opatrne, aby na nich nezostali šmuhy alebo škrabance. Na čistenie chúlostivých povrchov je vhodná sacia kefa.
Čistenie sklenených povrchov: Zabráňte opätovnému znečisteniu
Na čistenie sklenených povrchov a zrkadiel by sa mali používať čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu a malým množstvom povrchovo aktívnych látok (tenzidov). Dôvodom je, že povrchovo aktívne látky sa dajú len ťažko zotrieť bez zanechania zvyškov. Čiastočky prachu, ktoré na sklo vháňa klimatizácia alebo ventilačný systém, na ňom dobre držia a spôsobujú jeho rýchle opätovné znečistenie.
Utierky z mikrovlákna, ktoré sa dajú 16-krát zložiť pomáhajú odstrániť nečistoty a zabraňujú ich ďalšiemu prenosu. Čistiaca utierka je trikrát preložená na polovicu (raz smerom nadol a dvakrát do strany), takže spolu vznikne 16 strán. Vo vedre sa namočí presne definované množstvo zložených utierok do vopred určeného množstva čistiaceho prostriedku. Nasiaknu a sú pripravené na použitie. Každý povrch sa teraz utrie čistou stranou. Po použití každej strany sa utierka vyhodí a použije sa nová.
Tip - Parný čistič na čistenie okien
Ak investujete do parného čističa, získate veľmi dobrú možnosť čistenia okien bez použitia chemikálií. Ak na okno použijete ručnú trysku s priemerom 10 cm a návlekom z mikrovlákna alebo bavlny, môžete odstrániť nečistoty a zároveň ho vyleštiť. Takto nezostanú žiadne zvyšky ani stopy po stieraní a okno zostane dlhšie čisté.
Hĺbkové čistenie pri údržbe vozidla: Keď je použitie vody nevyhnutné
Čistenie vozidiel mokrým spôsobom, najmä čalúnenia, je v určitom bode procesu údržby vozidla nevyhnutné. Odložiť hĺbkové čistenie na čo najdlhší čas, má však zmysel. Dôvod: čas sušenia je dlhý a pri nesprávnom sušení môže dôjsť k výskytu mikroorganizmov a plesní.
Ak sa nečistoty - napríklad škvrny od nápojov alebo zvyšky jedla – časom zažrali do materiálu, vhodným riešením na ich odstránenie je tepovač-extraktor. Rozprašuje vodu zmiešanú s čistiacim prostriedkom a opäť ju z čalúnenia odsaje. Staršie čalúnenie alebo čalúnenie, ktoré nebolo dlhší čas čistené, je zvyčajne potrebné odsať niekoľkokrát, pretože pri každom úkone vytiahne nečistotu o niekoľko centimetrov bližšie k povrchu.
Pri výbere čistiaceho prostriedku sa uistite, že neobsahuje povrchovo aktívne látky, má dobrý účinok a nezanecháva zvyšky. Pri tepovačoch-exkraktoroch sa často používajú aj čistiace prostriedky bez vône - ak si to zákazník želá, po čistení sa môže použiť osviežovač textílií, ktorý vytvorí príjemnú vôňu v interiéri.
Ak sa majú odstrániť nepríjemné pachy, napríklad dym, po čistení sa na ich neutralizáciu odporúča ošetrenie ozónom. Potom sa rovnako, ako po tepovaní, vyžaduje dôkladné vyvetranie. Čistiaci prostriedok na kokpit v kombinácii s čistou utierkou z mikrovlákna je vhodný na hĺbkové čistenie plastových povrchov, ako je palubná doska alebo radiaca páka.
Tip - Hĺbkové čistenie:
1. V ideálnom prípade sa mokré čistenie na ošetrenie vozidla vykonáva vtedy, keď je suchý vzduch - t. j. v zime. Tým sa skracuje čas schnutia. V lete môžete zapnúť klimatizáciu, ktorá pomôže odvlhčiť vzduch.
2. Na oddialenie hĺbkového čistenia možno povrchy rovnomerne utrieť utierkou z mikrovlákna a čistiacim prostriedkom bez povrchovo aktívnych látok - touto metódou sa dosiahne dobrý účinok aj pri strope strechy.
3. Pri koženom čalúnení sedadiel alebo volantu by sa škvrny mali okamžite odstrániť vlhkou utierkou a koža by sa mala pravidelne ošetrovať prostriedkom na ošetrenie kože.
Čo je dôležité pre čistenie exteriéru pri údržbe vozidla
Vysokotlakové čističe sú vhodné najmä na čistenie exteriérov vozidiel. Pre efektívnejšiu prácu možno po prvotnom postriekaní čistou vodou aplikovať penový čistič prostredníctvom penovacej trysky s nádobou. Odporúčame výrobky, ktoré sú vysokoúčinné, majú vysokú hodnotu pH koncentrátu a zároveň sú šetrné k laku. Odporúča sa aj dobrý nasiakavý účinok proti zaschnutej špine. Aby sa zabránilo zaschnutiu čistiacej peny, vozidlo by sa malo napeniť postupne z jednej strany, zdola nahor, a pena a nečistoty by sa mali opláchnuť čistou vodou.
Na čistenie diskov kolies sú vhodné kyslé a alkalické čistiace prostriedky, ktoré by sa mali po stanovenom čase pôsobenia opláchnuť. Ak má umývací priestor betónovú podlahu, mali by sa používať alkalické prostriedky, pretože kyselina ničí betón. Upozorňujeme, že v prípade poškodených hliníkových povrchov alebo citlivých diskov historických vozidiel kyslé a zásadité čistiace prostriedky poškodzujú povrch - v tomto prípade by sa mal použiť špeciálny čistiaci prostriedok.
V prípade vysokej priechodnosti vozidiel sa môže oplatiť investovať do portálovej umývacej linky na ošetrenie vozidiel v autosalónoch alebo požičovniach áut, aby ste mohli rýchlo a efektívne vykonať čistenie exteriéru.
Tip - Čistenie exteriéru
1. Čistiace prostriedky by sa nikdy nemali nanášať na prudkom slnku, pretože inak prostriedok zaschne a nie je možné dodržať dobu pôsobenia.
2. Horúcovodné čističe pracujú efektívnejšie, pretože faktor teploty zvyšuje výkon. Mastnota a olej sa lepšie rozpúšťajú a proces sušenia je rýchlejší.
3. Zvyšky lepidla a nálepiek možno odstrániť univerzálnym odstraňovačom škvŕn obsahujúcim šetrné rozpúšťadlo. Pred použitím otestujte na nenápadnom mieste, či lak zostáva nepoškodený.
Investícia, ktorá sa môže vyplatiť: V ktorých prípadoch má zmysel čistenie suchým ľadom
Otryskávanie suchým ľadom je veľmi šetrný a účinný proces. V prípade veľkých vozových parkov alebo exkluzívnych vozidiel s citlivými povrchmi sa oplatí investovať do vhodnej technológie na efektívnu a šetrnú údržbu a čistenie vozidiel.
V oblasti čistenia exteriéru je proces čistenia suchým ľadom vhodný na čistenie gumových tesnení, záhybov, na odstraňovanie nálepiek alebo zvyškov lepidla na firemných/nových vozidlách alebo na odstraňovanie stôp po stekaní z gumových záhybov pod zrkadlom alebo na dverách vozidla v spodnej časti. Šetrné a účinné tryskanie suchým ľadom je mimoriadne vhodné aj na čistenie diskov exkluzívnych vozidiel alebo veteránov.
Čistenie suchým ľadom sa odporúča aj na čistenie interiéru; kovania, tlačidlá, čalúnenie sedadiel, kryty boxov, vetracie otvory, koberce alebo čalúnenie stropu sa dajú vyčistiť šetrne, účinne a bez vlhkosti. Stačí len zabezpečiť to, aby sa použilo málo abrazívneho prostriedku pri nízkom tlaku a aby sa v prípade potreby použil skrambler, ktorý premení 3 mm pelety suchého ľadu na prášok.
Otryskávanie suchým ľadom
Otryskávanie suchým ľadom je účinná metóda otryskávania časticami na odstránenie odolných nánosov nečistôt z rôznych materiálov. Čistenie suchým ľadom sa osvedčilo aj v automobilových dielňach alebo servisoch, najmä na zložitých a citlivých povrchoch - od čistenia čalúnenia v automobiloch cez čistenie motorových priestorov až po reštaurátorské práce na veteránoch. Hlavnou výhodou tejto technológie je predovšetkým čistenie bez zvyškov: žiadna odpadová voda, žiadne chemikálie a žiadne zvyšky prostriedku na otryskávanie.