Extension hose FRV 30 Me and FRV 50 Me

5 m extension hose for FRV 30 Me. Includes connecting adapter.

Specifications

Technical data

Colour silver
Weight incl. packaging (kg) 1,1
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