Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers

For attaching high-pressure nozzles and accessory parts to the HD trigger gun (with nozzle screws) - 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,3
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