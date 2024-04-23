Spray lance for toilets and rain gutters

Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.

Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,6
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