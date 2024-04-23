TL low pressure adapter

TL low-pressure adapter comprising ball valve for tool-free installation on telescopic lances. Ideal for applications with rotating high-pressure brushes.

Specifications

Technical data

Inlet temperature (°C) max. 40
Connection thread M 22
Weight incl. packaging (kg) 0,9
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Compatible machines
Application areas
  • Perfect for facade and solar panel cleaning
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