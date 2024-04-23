Underbody lance

Stainless steel lance for effective and easy underbody and wheel arch cleaning. Without high-pressure nozzle.

Stainless steel lance for effective and easy underbody and wheel arch cleaning. Without high-pressure nozzle.

Specifications

Technical data

Length (mm) 700
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 1
Videos
Compatible machines
INFORMATION
Contact us

Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Tunisia