Фильтр-мешки к пылесосу Kärcher VC 2

Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора подходят к пылесосу Kärcher VC 2.

Фильтр-мешки из нетканого материала, подходящие к пылесосу VC 2, снабжены практичной заслонкой, позволяющей выбрасывать собранный мусор, не вступая в контакт с ним.

Особенности и преимущества
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой
  • Для гигиеничного удаления без контакта с грязью
Большая вместимость
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет Белый
Вес (кг) 0,18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 160 x 32,5
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор