Фільтр-мішки до пилососа Kärcher VC 2
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу з практичною заслінкою для гігієнічної утилізації сміття підходять до пилососа Kärcher VC 2.
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, що підходять до пилососа VC 2, забезпечені практичною заслінкою, що дозволяє викидати зібране сміття, не вступаючи в контакт з ним.
Особливості та переваги
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу з практичною заслінкою
- Для гігієнічного видалення без контакту з брудом
Великий об'єм
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|5
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,28
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 160 x 32,5
Області застосування
- Сухе сміття