Фільтр-мішки до пилососа Kärcher VC 2

Фільтр-мішки з нетканого матеріалу з практичною заслінкою для гігієнічної утилізації сміття підходять до пилососа Kärcher VC 2.

Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, що підходять до пилососа VC 2, забезпечені практичною заслінкою, що дозволяє викидати зібране сміття, не вступаючи в контакт з ним.

Особливості та переваги
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу з практичною заслінкою
  • Для гігієнічного видалення без контакту з брудом
Великий об'єм
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 5
Колір білий
Вага (кг) 0,18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,28
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 350 x 160 x 32,5
Сумісна техніка
Області застосування
  • Сухе сміття