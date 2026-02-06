Насадка для мойки фасадов и стекол
Насадка для мойки фасадов и стекол обеспечивает оптимальную очистку фасадных и стеклянных поверхностей высоким давлением. Она особенно эффективна в комбинации с телескопической струйной трубкой Kärcher.
Решение для равномерной и эффективной очистки: насадка с 4 встроенными соплами высокого давления удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей. В зависимости от решаемой задачи ее можно быстро и легко оснастить одной из сменных рамок, входящих в комплект поставки. Щеточная рамка, предназначенная для чистки стен, благодаря щетине по периметру защищает пользователя от брызг воды и, кроме того, позволяет плавно перемещать насадку по поверхности. А для очистки стеклянных поверхностей (например, зимних садов) подходит рамка с падом из микроволокна, который закрепляется на ней липучкой. Его абразивные волокна способствуют лучшему отделению грязи и гарантируют бережную очистку поверхностей.
Особенности и преимущества
Сменные рамкиРамки легко заменяются без применения инструментов для очистки разных поверхностей – прочных или чувствительных (стеклянных).
4 сопла высокого давленияЭффективное устранение стойких загрязнений и высокая производительность по площади.
Шарнирное соединение корпуса с рамкойНасадка всегда хорошо прилегает к очищаемой поверхности.
Съемный пад из микроволокна, допускающий стирку
- Пад из микроволокна можно стирать при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|70 % полиэстер; 30 % полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,607
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,918
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|194 x 338 x 160
Видео
Области применения
- Фасады
- Оранжереи
- Ветровое стекло
Запчасти для Насадка для мойки фасадов и стекол
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.