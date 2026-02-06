Насадка для миття фасадів і стекол
Насадка для миття фасадів і стекол забезпечує оптимальну очистку фасадних і скляних поверхонь високим тиском. Вона особливо ефективна в комбінації з телескопічною струменевою трубкою Kärcher.
Рішення для рівномірного і ефективного очищення: насадка з 4 вбудованими соплами високого тиску видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь. В залежності від розв'язуваної задачі її можна швидко і легко оснастити однією з змінних рамок, що входять в комплект поставки. Щіткова рамка призначена для чищення стін, завдяки щетині по периметру захищає користувача від бризок води і, крім того, дозволяє плавно переміщати насадку по поверхні. А для очищення скляних поверхонь (наприклад, зимових садів) підходить рамка з мікроволоконним падом, який закріплюється на ній липучкою. Його абразивні волокна сприяють кращому відділенню бруду і гарантують дбайливе очищення поверхонь.
Особливості та переваги
Змінні рамкиРамки легко замінюються без застосування інструментів для очищення різних поверхонь - міцних або чутливих (скляних).
4 сопла високого тискуЕфективне усунення стійких забруднень і висока продуктивність по площі.
Шарнірне з'єднання корпусу з рамкоюНасадка завжди добре прилягає до поверхні, що очищається.
З'ємний пад з мікроволокна, що допускає прання
- Пад з мікрофібри можна прати при температурі 60 ° C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|70% поліестер; 30% поліамід
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,607
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,918
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|194 x 338 x 160
Відео
Області застосування
- Фасади
- Зимові сади
- Вітрове скло
Запчастини для Насадка для миття фасадів і стекол
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.