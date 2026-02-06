Насадка для миття фасадів і стекол

Насадка для миття фасадів і стекол забезпечує оптимальну очистку фасадних і скляних поверхонь високим тиском. Вона особливо ефективна в комбінації з телескопічною струменевою трубкою Kärcher.

Рішення для рівномірного і ефективного очищення: насадка з 4 вбудованими соплами високого тиску видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь. В залежності від розв'язуваної задачі її можна швидко і легко оснастити однією з змінних рамок, що входять в комплект поставки. Щіткова рамка призначена для чищення стін, завдяки щетині по периметру захищає користувача від бризок води і, крім того, дозволяє плавно переміщати насадку по поверхні. А для очищення скляних поверхонь (наприклад, зимових садів) підходить рамка з мікроволоконним падом, який закріплюється на ній липучкою. Його абразивні волокна сприяють кращому відділенню бруду і гарантують дбайливе очищення поверхонь.

Рамки легко замінюються без застосування інструментів для очищення різних поверхонь - міцних або чутливих (скляних).
Ефективне усунення стійких забруднень і висока продуктивність по площі.
Насадка завжди добре прилягає до поверхні, що очищається.
З'ємний пад з мікроволокна, що допускає прання
  • Пад з мікрофібри можна прати при температурі 60 ° C.
Склад текстильного матеріалу 70% поліестер; 30% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,607
Вага (з упаковкою) (кг) 0,918
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 194 x 338 x 160

Області застосування
  • Фасади
  • Зимові сади
  • Вітрове скло
Відгуки та рейтинг
