Рішення для рівномірного і ефективного очищення: насадка з 4 вбудованими соплами високого тиску видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь. В залежності від розв'язуваної задачі її можна швидко і легко оснастити однією з змінних рамок, що входять в комплект поставки. Щіткова рамка призначена для чищення стін, завдяки щетині по периметру захищає користувача від бризок води і, крім того, дозволяє плавно переміщати насадку по поверхні. А для очищення скляних поверхонь (наприклад, зимових садів) підходить рамка з мікроволоконним падом, який закріплюється на ній липучкою. Його абразивні волокна сприяють кращому відділенню бруду і гарантують дбайливе очищення поверхонь.