Телескопічна струменева трубка TLA 4

Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.

За допомогою телескопічної струменевої трубки можна швидко і легко очищати важкодоступні місця, в т. ч. високо розташовані ділянки фасадів. Ще однією її перевагою є наявність шарніра, що повертається на 180°, це дозволяє очищати вікна зимових садів, похилі дахи або навіси для автомобілів. Телескопічний механізм, що легко керується натисканням кнопки, забезпечує розсування трубки в межах від 1,20 до 3,70 м, що дозволяє очищати поверхні на висоті до 5 м. До трубки дуже легко прикріплюються пістолети всіх типів. При використанні пістолетів Full Control Plus або Smart Control тиск можна зручно регулювати за допомогою пістолета.

Особливості та переваги
Телескопічна струменева трубка TLA 4: Шарнір, що можна регулювати
Шарнір, що можна регулювати
Широкі функціональні можливості.
Телескопічна струменева трубка TLA 4: Зручна зміна робочої довжини
Зручна зміна робочої довжини
Для висування секцій досить простого натискання кнопки.
Телескопічна струменева трубка TLA 4: Зручність з'єднання з пістолетом
Зручність з'єднання з пістолетом
Пістолет легко приєднується до спеціального кріплення.
Байонетне з'єднання
  • Зручне приєднання будь-яких аксесуарів Kärcher.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 2,805
Вага (з упаковкою) (кг) 3,729
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 3780 x 120 x 233

Відео

Області застосування
  • Фасади
  • Зимові сади
  • Очищення навісів (наприклад, для автомобілів)
Загальна інформація
