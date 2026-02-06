Телескопічна струменева трубка TLA 4
Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.
За допомогою телескопічної струменевої трубки можна швидко і легко очищати важкодоступні місця, в т. ч. високо розташовані ділянки фасадів. Ще однією її перевагою є наявність шарніра, що повертається на 180°, це дозволяє очищати вікна зимових садів, похилі дахи або навіси для автомобілів. Телескопічний механізм, що легко керується натисканням кнопки, забезпечує розсування трубки в межах від 1,20 до 3,70 м, що дозволяє очищати поверхні на висоті до 5 м. До трубки дуже легко прикріплюються пістолети всіх типів. При використанні пістолетів Full Control Plus або Smart Control тиск можна зручно регулювати за допомогою пістолета.
Особливості та переваги
Шарнір, що можна регулюватиШирокі функціональні можливості.
Зручна зміна робочої довжиниДля висування секцій досить простого натискання кнопки.
Зручність з'єднання з пістолетомПістолет легко приєднується до спеціального кріплення.
Байонетне з'єднання
- Зручне приєднання будь-яких аксесуарів Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,805
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,729
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|3780 x 120 x 233
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Фасади
- Зимові сади
- Очищення навісів (наприклад, для автомобілів)
Аксесуари
Запчастини для Телескопічна струменева трубка TLA 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.