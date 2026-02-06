За допомогою телескопічної струменевої трубки можна швидко і легко очищати важкодоступні місця, в т. ч. високо розташовані ділянки фасадів. Ще однією її перевагою є наявність шарніра, що повертається на 180°, це дозволяє очищати вікна зимових садів, похилі дахи або навіси для автомобілів. Телескопічний механізм, що легко керується натисканням кнопки, забезпечує розсування трубки в межах від 1,20 до 3,70 м, що дозволяє очищати поверхні на висоті до 5 м. До трубки дуже легко прикріплюються пістолети всіх типів. При використанні пістолетів Full Control Plus або Smart Control тиск можна зручно регулювати за допомогою пістолета.