Комплект для миття фасадів і стекол
Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.
За допомогою телескопічної струменевої трубки можна швидко і легко очищати важкодоступні місця, в т. ч. високо розташовані ділянки фасадів. Ще однією її перевагою є наявність шарніра, що повертається на 180 ° і дозволяє очищати скляні фасади зимових садів, похилі дахи або навіси для автомобілів. Застосування цієї трубки в комбінації з насадкою для миття фасадів і стекол забезпечує рівномірну і ефективну очистку будь-яких важкодоступних місць: насадка з 4 вбудованими соплами високого тиску ретельно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь.
Особливості та переваги
Шарнір, що можна регулюватиШирокі функціональні можливості
Зручна зміна робочої довжиниДля висування секцій досить простого натискання кнопки.
З насадкою для миття фасадів і стеколДля рівномірного і ефективного очищення важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|3,414
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|3780 x 338 x 223
Області застосування
- Фасади
- Зимові сади
- Очищення навісів (наприклад, для автомобілів)
- Вікна та скляні поверхні
