Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.

За допомогою телескопічної струменевої трубки можна швидко і легко очищати важкодоступні місця, в т. ч. високо розташовані ділянки фасадів. Ще однією її перевагою є наявність шарніра, що повертається на 180 ° і дозволяє очищати скляні фасади зимових садів, похилі дахи або навіси для автомобілів. Застосування цієї трубки в комбінації з насадкою для миття фасадів і стекол забезпечує рівномірну і ефективну очистку будь-яких важкодоступних місць: насадка з 4 вбудованими соплами високого тиску ретельно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь.

Особливості та переваги
Широкі функціональні можливості
Для висування секцій досить простого натискання кнопки.
Для рівномірного і ефективного очищення важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 3,414
Вага (з упаковкою) (кг) 4,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 3780 x 338 x 223

Області застосування
  • Фасади
  • Зимові сади
  • Очищення навісів (наприклад, для автомобілів)
  • Вікна та скляні поверхні
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

