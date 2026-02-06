За допомогою телескопічної струменевої трубки можна швидко і легко очищати важкодоступні місця, в т. ч. високо розташовані ділянки фасадів. Ще однією її перевагою є наявність шарніра, що повертається на 180 ° і дозволяє очищати скляні фасади зимових садів, похилі дахи або навіси для автомобілів. Застосування цієї трубки в комбінації з насадкою для миття фасадів і стекол забезпечує рівномірну і ефективну очистку будь-яких важкодоступних місць: насадка з 4 вбудованими соплами високого тиску ретельно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь.