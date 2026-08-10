Насадка для пола EasyFix обеспечена застежкой-липучкой, что позволяет закреплять микроволоконные салфетки, не наклоняясь к полу - достаточно просто прижать насадку к салфетке. После окончания работы салфетка удаляется без контакта с грязью - надо только наступить на ее язычок и поднять насадку. Так же легко закрепляется на насадке для пола EasyFix и снимается с нее накладка для чистки ковров, которая позволяет удобно освежать текстильные напольные покрытия. Кроме того, все пароочистители комплектуются теперь салфетками из высококачественного микроволокна, что дополнительно облегчает выполнение работ.