Насадка для пола EasyFix в комплекте
Комплект включает насадку для пола EasyFix с удобной системой крепления салфетки застежкой-липучкой, обеспечивающей замену салфеток без контакта с грязью, и подходящую микроволоконную салфетку для пола.
Насадка для пола EasyFix обеспечена застежкой-липучкой, что позволяет закреплять микроволоконные салфетки, не наклоняясь к полу - достаточно просто прижать насадку к салфетке. После окончания работы салфетка удаляется без контакта с грязью - надо только наступить на ее язычок и поднять насадку. Так же легко закрепляется на насадке для пола EasyFix и снимается с нее накладка для чистки ковров, которая позволяет удобно освежать текстильные напольные покрытия. Кроме того, все пароочистители комплектуются теперь салфетками из высококачественного микроволокна, что дополнительно облегчает выполнение работ.
Особенности и преимущества
Удобная система застежка-липучка
- Просто прижмите салфетку для чистки пола к насадке EasyFix, чтобы прикрепить ее.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Инновационные ламели на насадке
- Благодаря ламелям, пар распределяется равномерно по поверхности чистки и по салфетке из микроволокна.
Гибкое и подвижное соединение насадки
- Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
- Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,24
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,409
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|314 x 177 x 97
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Кафель