Насадка для підлоги EasyFix в комплекті
Комплект включає насадку для підлоги EasyFix зі зручною системою кріплення серветки застібкою-липучкою, що забезпечує заміну серветок без контакту з брудом, і відповідну мікроволоконну серветку для підлоги.
Насадка для підлоги EasyFix забезпечена застібкою-липучкою, що дозволяє закріплювати мікроволоконні серветки, не нахиляючись до підлоги - досить просто притиснути насадку до серветки. Після закінчення роботи серветка видаляється без контакту з брудом - треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Так само легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix і знімається з неї накладка для чищення килимів, що дозволяє зручно освіжати текстильні покриття для підлоги. Крім того, всі пароочищувачі комплектуються тепер серветками з високоякісного мікроволокна, що додатково полегшує виконання робіт.
Особливості та переваги
Зручна система застібка-липучка
- Просто притисніть серветку для чищення підлоги до насадки EasyFix, щоб прикріпити її.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Інноваційні ламелі на насадці
- Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
- Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
- Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,24
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,409
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|314 x 177 x 97
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель