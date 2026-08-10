Насадка для підлоги EasyFix в комплекті

Комплект включає насадку для підлоги EasyFix зі зручною системою кріплення серветки застібкою-липучкою, що забезпечує заміну серветок без контакту з брудом, і відповідну мікроволоконну серветку для підлоги.

Насадка для підлоги EasyFix забезпечена застібкою-липучкою, що дозволяє закріплювати мікроволоконні серветки, не нахиляючись до підлоги - досить просто притиснути насадку до серветки. Після закінчення роботи серветка видаляється без контакту з брудом - треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Так само легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix і знімається з неї накладка для чищення килимів, що дозволяє зручно освіжати текстильні покриття для підлоги. Крім того, всі пароочищувачі комплектуються тепер серветками з високоякісного мікроволокна, що додатково полегшує виконання робіт.

Особливості та переваги
Зручна система застібка-липучка
  • Просто притисніть серветку для чищення підлоги до насадки EasyFix, щоб прикріпити її.
  • Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
  • Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Інноваційні ламелі на насадці
  • Завдяки ламелям пара розподіляється рівномірно по поверхні чистки і по серветці з мікроволокна.
Гнучке і рухливе з'єднання насадки
  • Ергономічне і ефективне очищення незалежно від зростання користувача.
  • Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць під меблями.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Високоякісна мікрофібра
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,24
Вага (з упаковкою) (кг) 0,409
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 314 x 177 x 97
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель