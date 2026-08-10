Насадка для підлоги EasyFix забезпечена застібкою-липучкою, що дозволяє закріплювати мікроволоконні серветки, не нахиляючись до підлоги - досить просто притиснути насадку до серветки. Після закінчення роботи серветка видаляється без контакту з брудом - треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Так само легко закріплюється на насадці для підлоги EasyFix і знімається з неї накладка для чищення килимів, що дозволяє зручно освіжати текстильні покриття для підлоги. Крім того, всі пароочищувачі комплектуються тепер серветками з високоякісного мікроволокна, що додатково полегшує виконання робіт.