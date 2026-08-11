Щетка
Для оптимальных результатов уборки: высококачественная основная щетка для робота-пылесоса RCV 2.
В комплект входит основная щетка для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме подметания высококачественная основная щетка гарантирует оптимальную очистку большинства напольных покрытий, в частности керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ, линолеума или ковров с коротким ворсом. Щетка легко устанавливается или снимается для очистки или замены.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,071
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|169 x 43 x 43