Щітка
Для оптимальних результатів прибирання: високоякісна основна щітка для робота-пилососа RCV 2.
До комплекту входить основна щітка для робота-пилососа RCV 2. Під час роботи апарата в режимі підмітання високоякісна основна щітка гарантує оптимальне очищення більшості підлогових покриттів, зокрема керамічної плитки, ламінату, деревини, ПВХ, лінолеуму або килимів із коротким ворсом. Щітка легко встановлюється або знімається для очищення чи заміни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,071
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|169 x 43 x 43