Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на круглую основу при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине (при температуре не более 60 °C). Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 130 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов.