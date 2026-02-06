Сменная насадка Car & Bike для WB 130

Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микроволокна для вращающейся щетки WB 130.

Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на круглую основу при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине (при температуре не более 60 °C). Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 130 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов.

Особенности и преимущества
Инновационное крепление из микроволокна с застежкой-липучкой
  • Машинная стирка до 60 ° C.
  • Накладка быстро и без усилий готова я к последующему применению.
Особенно бережная уборка
  • Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Дополнительные аксессуары
  • Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 75% полиэстер, 25% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 0,076
Вес (с упаковкой) (кг) 0,106
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 119 x 119 x 52
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
