Інноваційна насадка для обертової миючої щітки являє собою накладку з м'якого мікроволокна, що закріплюється на круглу основу за допомогою липучки і знімається для прання в пральній машині (при температурі не більше 60 °C). Змінна насадка Car & Bike для мийної щітки WB 130, що обертається, чудово підходить для дбайливого миття автомобілів і мотоциклів.