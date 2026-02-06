Змінна насадка Car & Bike для WB 130

Прекрасно підходить для миття автомобілів і мотоциклів: змінна насадка Car & Bike з накладкою з мікроволокна для обертової щітки WB 130.

Інноваційна насадка для обертової миючої щітки являє собою накладку з м'якого мікроволокна, що закріплюється на круглу основу за допомогою липучки і знімається для прання в пральній машині (при температурі не більше 60 °C). Змінна насадка Car & Bike для мийної щітки WB 130, що обертається, чудово підходить для дбайливого миття автомобілів і мотоциклів.

Особливості та переваги
Інноваційне кріплення з мікроволокна із застібкою-липучкою
  • Машинне прання до 60 ° C.
  • Накладка швидко та без зусиль готова до подальшого застосування.
Особливо дбайливе прибирання
  • Ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як лакофарбове покриття.
Додаткові аксесуари
  • Розширення функціональних можливостей обертової миючої щітки WB 130
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 75% поліестер, 25% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,076
Вага (з упаковкою) (кг) 0,106
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 119 x 119 x 52
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
