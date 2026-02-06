Обертова миюча щітка WB 130 car & bike

Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертова миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.

Завдяки змінній насадці з м'якого мікроволокна обертова миюча щітка WB 130 Car & Bike чудово підходить для миття автомобілів і мотоциклів. Прозорий корпус щітки дозволяє спостерігати, як завдяки інтенсивному обертанню поверхня ретельно очищаються від бруду. Інноваційна змінна насадка Car & Bike легко, швидко і гігієнічно замінюється за допомогою важеля для розблокування. Після закінчення роботи текстильна накладка цієї 2-елементної насадки, що практично закріплюється липучкою, може бути випрана в машині при температурі 60 °C. Обертова щітка сумісна з усіма апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7. При необхідності може додатково використовуватися засіб для чищення, що подається апаратом високого тиску, до якого приєднана щітка. Для щітки WB 130 Car & Bike можуть бути придбані дві інші змінні насадки - Universal і Home & Garden. Перша з них призначена для чищення будь-яких гладких поверхонь, а друга – для чищення поверхонь, стійких до механічних впливів.

Особливості та переваги
Обертова головка щітки
  • Делікатне очищення поверхонь
Швидка заміна щетинок завдяки важелю
  • Проста та швидка заміна щітки без контакту з брудом.
  • Ваші руки завжди чисті
  • Оберіть правильну насадку для різноманітного застосування
Інноваційна знімна мікроволоконна накладка, що допускає прання
  • Машинне прання до 60 ° C.
  • Накладка швидко та без зусиль готова до подальшого застосування.
Особливо дбайливе прибирання
  • Ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як лакофарбове покриття.
Нанесення засобу для чищення за допомогою з'єднаного зі щіткою апарата високого тиску
  • Потужне і ефективне очищення
Прозорий корпус
  • Досвід очищення завдяки прозорій поверхні.
Вбудований щітковий вінець
  • Захищає користувача і навколишні предмети від бризок води, що розлітаються.
Сумісний з адаптером садового шланга
  • Можливість приєднання до садового шлангу, може використовуватися без мийки високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 75% поліестер, 25% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,381
Вага (з упаковкою) (кг) 0,485
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 305 x 156 x 137

Якщо у вас виникли запитання щодо попередньої моделі, WB 120, будь ласка, зв’яжіться з одним із наших сервісних партнерів або роздрібних продавців Kärcher.

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
Аксесуари
