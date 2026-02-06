Завдяки змінній насадці з м'якого мікроволокна обертова миюча щітка WB 130 Car & Bike чудово підходить для миття автомобілів і мотоциклів. Прозорий корпус щітки дозволяє спостерігати, як завдяки інтенсивному обертанню поверхня ретельно очищаються від бруду. Інноваційна змінна насадка Car & Bike легко, швидко і гігієнічно замінюється за допомогою важеля для розблокування. Після закінчення роботи текстильна накладка цієї 2-елементної насадки, що практично закріплюється липучкою, може бути випрана в машині при температурі 60 °C. Обертова щітка сумісна з усіма апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7. При необхідності може додатково використовуватися засіб для чищення, що подається апаратом високого тиску, до якого приєднана щітка. Для щітки WB 130 Car & Bike можуть бути придбані дві інші змінні насадки - Universal і Home & Garden. Перша з них призначена для чищення будь-яких гладких поверхонь, а друга – для чищення поверхонь, стійких до механічних впливів.