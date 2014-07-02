Утюг (желтый) I 6006

Высококачественный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали. Может использоваться вместе с пароочистителем Karcher. Постоянное давление пара позволяет гладить в 2 раза быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого скольжения подошвы облегчают работу даже самых сложных тканей.

Высококачественный и элегантный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали (желто-черный). Может использоваться вместе с пароочистителем Kärcher. Постоянное давление пара позволяет гладить в 2 раза быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого скольжения подошвы облегчают работу даже самых сложных тканей. Паровой утюг имеет непрерывную подачу пара, а также функцию установки интервалов между подачей пара.

Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
  • Равномерный выход пара по всей поверхности
Регулируемый уровень постоянной подачи пара
  • Постоянная подача пара для глаженья текстильных изделий большого размера, как, например, скатерти, постельное белье и пр.
Подошва утюга из нержавеющей стали
  • Легкое скольжение подошвы утюга
Равномерная подача пара
  • Процесс глаженья белья происходит в два раза быстрее
Паровой удар
  • Для целенаправленной отдачи пара
Регулирование температурного режима
  • Можно использовать с различными типами ткани.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (с упаковкой) (кг) 1,78
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 297 x 147 x 180
Области применения
  • Любая одежда, допускающая глажку