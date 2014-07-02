Высококачественный и элегантный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали (желто-черный). Может использоваться вместе с пароочистителем Kärcher. Постоянное давление пара позволяет гладить в 2 раза быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого скольжения подошвы облегчают работу даже самых сложных тканей. Паровой утюг имеет непрерывную подачу пара, а также функцию установки интервалов между подачей пара.