Утюг (желтый) I 6006
Высококачественный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали. Может использоваться вместе с пароочистителем Karcher. Постоянное давление пара позволяет гладить в 2 раза быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого скольжения подошвы облегчают работу даже самых сложных тканей.
Высококачественный и элегантный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали (желто-черный). Может использоваться вместе с пароочистителем Kärcher. Постоянное давление пара позволяет гладить в 2 раза быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого скольжения подошвы облегчают работу даже самых сложных тканей. Паровой утюг имеет непрерывную подачу пара, а также функцию установки интервалов между подачей пара.
Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
- Равномерный выход пара по всей поверхности
Регулируемый уровень постоянной подачи пара
- Постоянная подача пара для глаженья текстильных изделий большого размера, как, например, скатерти, постельное белье и пр.
Подошва утюга из нержавеющей стали
- Легкое скольжение подошвы утюга
Равномерная подача пара
- Процесс глаженья белья происходит в два раза быстрее
Паровой удар
- Для целенаправленной отдачи пара
Регулирование температурного режима
- Можно использовать с различными типами ткани.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,78
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|297 x 147 x 180
Области применения
- Любая одежда, допускающая глажку