Праска (жовтий) I 6006
Високоякісна парова праска з підошвою підвищеного ковзання з високоякісної сталі. Може використовуватися разом з пароочищувачем Karcher. Постійний тиск пари дозволяє прасувати в 2 рази швидше. Поліпшені технології подачі пари і легкого ковзання підошви полегшують роботу навіть самих складних тканин.
Високоякісна парова праска з підошвою підвищеного ковзання з високоякісної сталі. Може використовуватися разом з пароочищувачем Karcher. Постійний тиск пари дозволяє прасувати в 2 рази швидше. Поліпшені технології подачі пари і легкого ковзання підошви полегшують роботу навіть самих складних тканин.
Особливості та переваги
Отвори для виходу пари розподілені по всій поверхні підошви праски
- Рівномірний вихід пари по всій поверхні
Регульований рівень постійної подачі пари
- Постійна подача пари для прасування текстильних виробів великого розміру, як, наприклад, скатертини, постільна білизна та пр.
Підошва праски з нержавіючої сталі
- Легке ковзання підошви праски
Рівномірна подача пари
- Процес прасування білизни відбувається в два рази швидше
Паровий удар
- Для цілеспрямованої віддачі пара
Регулювання температурного режиму
- Можна використовувати з різними типами тканини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,78
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|297 x 147 x 180
Області застосування
- Будь-який одяг, що допускає прасування