Праска (жовтий) I 6006

Високоякісна парова праска з підошвою підвищеного ковзання з високоякісної сталі. Може використовуватися разом з пароочищувачем Karcher. Постійний тиск пари дозволяє прасувати в 2 рази швидше. Поліпшені технології подачі пари і легкого ковзання підошви полегшують роботу навіть самих складних тканин.

Високоякісна парова праска з підошвою підвищеного ковзання з високоякісної сталі. Може використовуватися разом з пароочищувачем Karcher. Постійний тиск пари дозволяє прасувати в 2 рази швидше. Поліпшені технології подачі пари і легкого ковзання підошви полегшують роботу навіть самих складних тканин.

Особливості та переваги
Отвори для виходу пари розподілені по всій поверхні підошви праски
  • Рівномірний вихід пари по всій поверхні
Регульований рівень постійної подачі пари
  • Постійна подача пари для прасування текстильних виробів великого розміру, як, наприклад, скатертини, постільна білизна та пр.
Підошва праски з нержавіючої сталі
  • Легке ковзання підошви праски
Рівномірна подача пари
  • Процес прасування білизни відбувається в два рази швидше
Паровий удар
  • Для цілеспрямованої віддачі пара
Регулювання температурного режиму
  • Можна використовувати з різними типами тканини.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (з упаковкою) (кг) 1,78
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 297 x 147 x 180
Області застосування
  • Будь-який одяг, що допускає прасування