Всасывающий шланг SH 5

Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для ручного аппарата среднего давления Kärcher, обеспечивающий его питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).

Всасывающий шланг длиной 5 м обеспечивает снабжение аппарата водой из альтернативных источников, например бочки или канистры. Этот шланг повышенной эластичности прекрасно подходит к аппаратам среднего давления Kärcher.

Особенности и преимущества
Всасывание
  • Всасывание воды из альтернативных источников; альтернативная подача воды для портативной беспроводной мойки.
Высокая мобильность
  • Нет необходимости подключения к водопроводу; Ручная беспроводная мойка высокого давления подходит для мобильного использования.
Гибкий и простой в обращении
  • Гибкий шланг просто подсоединить и хранить.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,53
Вес (с упаковкой) (кг) 0,714
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 60
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
Запчасти для Всасывающий шланг SH 5

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