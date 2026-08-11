Всасывающий шланг SH 5
Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для ручного аппарата среднего давления Kärcher, обеспечивающий его питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).
Всасывающий шланг длиной 5 м обеспечивает снабжение аппарата водой из альтернативных источников, например бочки или канистры. Этот шланг повышенной эластичности прекрасно подходит к аппаратам среднего давления Kärcher.
Особенности и преимущества
Всасывание
- Всасывание воды из альтернативных источников; альтернативная подача воды для портативной беспроводной мойки.
Высокая мобильность
- Нет необходимости подключения к водопроводу; Ручная беспроводная мойка высокого давления подходит для мобильного использования.
Гибкий и простой в обращении
- Гибкий шланг просто подсоединить и хранить.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,53
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,714
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 60
Совместимая техника
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
Запчасти для Всасывающий шланг SH 5
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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