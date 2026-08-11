Всмоктувальний шланг SH 5

Еластичний 5-метровий шланг для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що забезпечує його живленням водою з альтернативних джерел (бочки з дощовою водою, каністри і т. п.).

Всмоктуючий шланг довжиною 5 м забезпечує постачання апарату водою з альтернативних джерел, наприклад бочки або каністри. Цей шланг підвищеної еластичності чудово підходить до апаратів середнього тиску Kärcher.

Особливості та переваги
Всмоктування
  • Всмоктування води з альтернативних джерел; альтернативна подача води для портативної бездротової мийки високого тиску.
Мобільність
  • Немає необхідності підключення до водопроводу; Ручна бездротова мийка високого тиску підходить для мобільного використання.
Гнучкий і простий в користуванні
  • Гнучкий шланг просто під'єднати і зберігати.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,53
Вага (з упаковкою) (кг) 0,714
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 60
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
Запчастини для Всмоктувальний шланг SH 5

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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