Электрический скребок для льда EDI 4

Удаляет даже толстые слои льда с автомобильного стекла одним движением: электрический скребок для льда EDI 4 с вращающимся диском и шестью прочными пластиковыми лезвиями.

Электрический скребок для льда EDI 4, наконец, положил конец тяжелой задаче - медленной очистке льда требующей значительных усилий. Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок без труда снимает даже толстые слои льда с лобового стекла автомобиля одним движением. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству. Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают как работу так и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.

Особенности и преимущества
Электрический скребок для льда EDI 4: Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиями
Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиями
Ударопрочный съемный диск легко снимает даже толстые слои льда.
Электрический скребок для льда EDI 4: Возможно изменение вложения
Возможно изменение вложения
Съемный диск можно быстро и легко заменить без каких-либо инструментов.
Электрический скребок для льда EDI 4: Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений.
Простота эксплуатации
  • Немного нажмите сверху, чтобы заставить диск начать вращаться
Светодиодный индикатор на корпусе аппарата
  • Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.
Защитная крышка в комплекте
  • Для надежного обращения и хранения.
Спецификации

Технические характеристики

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) 15
Время зарядки аккумулятора (ч) 3
диаметр диска (мм) 100
скорость вращения диска (об/мин) 500
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,55
Вес (с упаковкой) (кг) 0,869
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 133 x 124 x 110

Комплектация

  • Литий-ионный аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора
  • Защитный колпачок
  • Диск-скребок

Видео

Области применения
  • Ветровое стекло
Принадлежности
Запчасти для EDI 4

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.