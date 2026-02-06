Электрический скребок для льда EDI 4
Удаляет даже толстые слои льда с автомобильного стекла одним движением: электрический скребок для льда EDI 4 с вращающимся диском и шестью прочными пластиковыми лезвиями.
Электрический скребок для льда EDI 4, наконец, положил конец тяжелой задаче - медленной очистке льда требующей значительных усилий. Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок без труда снимает даже толстые слои льда с лобового стекла автомобиля одним движением. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству. Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают как работу так и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.
Особенности и преимущества
Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиямиУдаропрочный съемный диск легко снимает даже толстые слои льда.
Возможно изменение вложенияСъемный диск можно быстро и легко заменить без каких-либо инструментов.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементыОдного заряда батареи достаточно для нескольких применений.
Простота эксплуатации
- Немного нажмите сверху, чтобы заставить диск начать вращаться
Светодиодный индикатор на корпусе аппарата
- Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.
Защитная крышка в комплекте
- Для надежного обращения и хранения.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Время работы аккумулятора (мин)
|15
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|3
|диаметр диска (мм)
|100
|скорость вращения диска (об/мин)
|500
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,869
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|133 x 124 x 110
Комплектация
- Литий-ионный аккумулятор
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Защитный колпачок
- Диск-скребок
Видео
Области применения
- Ветровое стекло
Принадлежности
Запчасти для EDI 4
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.