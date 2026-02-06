Електричний скребок для льоду EDI 4 нарешті покладе край повільному очищенню льоду, яке потребує значних зусиль. Завдяки обертовому диску та шести міцним пластиковим лезам скребок для льоду без зусиль знімає навіть товсті шари криги з лобового скла автомобіля одним рухом. Якщо EDI 4 знаходиться в режимі очікування, трохи натисність зверху, щоб змусити диск почати обертатися, а лід зникне як за допомогою магії. Якщо леза зношуються, диск можна замінити без будь-яких інструментів (диск доступний окремо). Сучасний та компактний дизайн скребка для льоду разом із захисною кришкою полегшують як роботу, так і зберігання. Одного заряду акумулятора достатньо для декількох застосувань. Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій потрібно зарядити.