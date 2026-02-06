Електричний скребок для льоду EDI 4
Знімає навіть товсті шари криги з автомобільного скла одним рухом: електричний скребок для льоду EDI 4 з обертовим диском та шість міцних пластикових лез.
Електричний скребок для льоду EDI 4 нарешті покладе край повільному очищенню льоду, яке потребує значних зусиль. Завдяки обертовому диску та шести міцним пластиковим лезам скребок для льоду без зусиль знімає навіть товсті шари криги з лобового скла автомобіля одним рухом. Якщо EDI 4 знаходиться в режимі очікування, трохи натисність зверху, щоб змусити диск почати обертатися, а лід зникне як за допомогою магії. Якщо леза зношуються, диск можна замінити без будь-яких інструментів (диск доступний окремо). Сучасний та компактний дизайн скребка для льоду разом із захисною кришкою полегшують як роботу, так і зберігання. Одного заряду акумулятора достатньо для декількох застосувань. Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій потрібно зарядити.
Особливості та переваги
Обертовий диск із міцними пластиковими лезамиУдаростійкий знімний диск без зусиль видаляє навіть міцний лід.
Можливість заміни насадкиЗнімний диск можна швидко і легко замінити без будь-яких інструментів.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементиОдного заряду акумулятора достатньо для кількох використань.
Простота експлуатації
- При легкому натисканні зверху знімний диск починає обертатися.
Світлодіодний індикатор на корпусі апарата
- Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій потрібно зарядити.
Включає захисний чохол
- Для зручного користування та зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Час роботи акумулятора (хв)
|15
|Час зарядки акумулятора (год)
|3
|діаметр диска (мм)
|100
|швидкість диска (об/хв)
|500
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,55
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,869
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|133 x 124 x 110
Комплектація
- Літій-іонний акумулятор
- Кабель для зарядки акумулятора
- Захисний ковпачок
- Диск-шкребок
Відео
Області застосування
- Вітрове скло
Аксесуари
Запчастини для EDI 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.