Електричний скребок для льоду EDI 4

Знімає навіть товсті шари криги з автомобільного скла одним рухом: електричний скребок для льоду EDI 4 з обертовим диском та шість міцних пластикових лез.

Електричний скребок для льоду EDI 4 нарешті покладе край повільному очищенню льоду, яке потребує значних зусиль. Завдяки обертовому диску та шести міцним пластиковим лезам скребок для льоду без зусиль знімає навіть товсті шари криги з лобового скла автомобіля одним рухом. Якщо EDI 4 знаходиться в режимі очікування, трохи натисність зверху, щоб змусити диск почати обертатися, а лід зникне як за допомогою магії. Якщо леза зношуються, диск можна замінити без будь-яких інструментів (диск доступний окремо). Сучасний та компактний дизайн скребка для льоду разом із захисною кришкою полегшують як роботу, так і зберігання. Одного заряду акумулятора достатньо для декількох застосувань. Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій потрібно зарядити.

Особливості та переваги
Електричний скребок для льоду EDI 4: Обертовий диск із міцними пластиковими лезами
Обертовий диск із міцними пластиковими лезами
Ударостійкий знімний диск без зусиль видаляє навіть міцний лід.
Електричний скребок для льоду EDI 4: Можливість заміни насадки
Можливість заміни насадки
Знімний диск можна швидко і легко замінити без будь-яких інструментів.
Електричний скребок для льоду EDI 4: Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
Одного заряду акумулятора достатньо для кількох використань.
Простота експлуатації
  • При легкому натисканні зверху знімний диск починає обертатися.
Світлодіодний індикатор на корпусі апарата
  • Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій потрібно зарядити.
Включає захисний чохол
  • Для зручного користування та зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Час роботи акумулятора (хв) 15
Час зарядки акумулятора (год) 3
діаметр диска (мм) 100
швидкість диска (об/хв) 500
Маса (без приладдя) (кг) 0,55
Вага (з упаковкою) (кг) 0,869
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 133 x 124 x 110

Комплектація

  • Літій-іонний акумулятор
  • Кабель для зарядки акумулятора
  • Захисний ковпачок
  • Диск-шкребок

Відео

Області застосування
  • Вітрове скло
Аксесуари
Запчастини для EDI 4

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
