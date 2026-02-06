При своей компактной конструкции аппарат WD 1 Classic с моторной частью черного цвета впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – номинальная потребляемая мощность составляет всего 850 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот пылесос влажной и сухой уборки оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 3-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания, служащая для удаления мусора из мест, где его трудно убрать пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Он также впечатляет компактностью при хранении, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.