Господарський пилосос WD 1 Classic
Компактний господарський пилосос WD 1 Classic з 12-літровим пластиковим контейнером для сміття, триметровим кабелем, функцією видування, фільтр-мішком із нетканого матеріалу та чотирма поворотними роликами для зручності переміщення відрізняється високою силою всмоктування та енергоефективністю.
Попри компактну конструкцію, господарський пилосос Kärcher WD 1 Classic із двигунною частиною чорного кольору вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю — його номінальна споживана потужність становить лише 850 Вт. Пилосос забезпечує чудові результати під час прибирання як сухого, так і вологого сміття різних розмірів — від найдрібніших частинок до великого сміття. Модель оснащена міцним 12-літровим пластиковим контейнером для збору сміття, кабелем 3 м, всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м із прямою ручкою, універсальною насадкою для підлоги зі вставками, поролоновим фільтром і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Додатково передбачена практична функція видування, яка дозволяє легко видаляти сміття з важкодоступних місць, де використати пилосос складно. Зручна панель у верхній частині корпусу дає змогу акуратно зберігати інструменти та дрібні деталі, наприклад цвяхи чи гвинти. Крім того, WD 1 Classic відзначається компактністю під час зберігання, має надійні замки Pull & Push та ергономічну ручку, що забезпечує комфортне перенесення.
Особливості та переваги
Компактність конструкціїГнучкість у застосуванні та широкі функціональні можливості. Зберігання апарата з економією місця.
Практична функція видуванняПрактична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Флісовий фільтр-мішок3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив. Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|850
|Розрідження (мбар)
|макс. 220
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 42
|Ємність контейнера (л)
|12
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер чорний
|Довжина кабелю (м)
|3
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,637
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,563
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 378
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
- Тип всмоктувального шлангу: з прямою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
- Поролонновий фільтр: 1 шт.
Оснащення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Складна ручка для транспортування
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Області застосування
- Тераси
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Рідини
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для WD 1 Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.