Попри компактну конструкцію, господарський пилосос Kärcher WD 1 Classic із двигунною частиною чорного кольору вражає високою силою всмоктування та енергоефективністю — його номінальна споживана потужність становить лише 850 Вт. Пилосос забезпечує чудові результати під час прибирання як сухого, так і вологого сміття різних розмірів — від найдрібніших частинок до великого сміття. Модель оснащена міцним 12-літровим пластиковим контейнером для збору сміття, кабелем 3 м, всмоктувальним шлангом довжиною 1,8 м із прямою ручкою, універсальною насадкою для підлоги зі вставками, поролоновим фільтром і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Додатково передбачена практична функція видування, яка дозволяє легко видаляти сміття з важкодоступних місць, де використати пилосос складно. Зручна панель у верхній частині корпусу дає змогу акуратно зберігати інструменти та дрібні деталі, наприклад цвяхи чи гвинти. Крім того, WD 1 Classic відзначається компактністю під час зберігання, має надійні замки Pull & Push та ергономічну ручку, що забезпечує комфортне перенесення.