Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Этот специальный аппарат для уборки в домашней мастерской оснащен 2-метровым всасывающим шлангом и 4-метровым кабелем. В комплект его поставки входят 2 пластмассовые удлинительные трубки, насадка для пола со вставками, щелевая насадка, тонкий шланг и адаптер для присоединения инструментов, а также насадка-кисть с мягкой щетиной. Еще одним практичным решением является встроенная штепсельная розетка для подключения к пылесосу электроинструментов, обеспечивающая его включение и выключение синхронно с используемым инструментом. Кроме того, пылесос оснащен прочным пластмассовым мусоросборником объемом 17 л и насадкой для пола со вставками, позволяющей быстро и тщательно удалять мелкий и крупный мусор. Для очистки более чувствительных поверхностей может также использоваться насадка-кисть. Благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания.