Хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop, оснащенный пластмассовым мусоросборником 17 л, электрокабелем 4 м, всасывающим шлангом 2 м и штепсельной розеткой с автоматикой включения / отключения, благодаря специальным аксессуарам прекрасно подходит для уборки в домашней мастерской.

Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Этот специальный аппарат для уборки в домашней мастерской оснащен 2-метровым всасывающим шлангом и 4-метровым кабелем. В комплект его поставки входят 2 пластмассовые удлинительные трубки, насадка для пола со вставками, щелевая насадка, тонкий шланг и адаптер для присоединения инструментов, а также насадка-кисть с мягкой щетиной. Еще одним практичным решением является встроенная штепсельная розетка для подключения к пылесосу электроинструментов, обеспечивающая его включение и выключение синхронно с используемым инструментом. Кроме того, пылесос оснащен прочным пластмассовым мусоросборником объемом 17 л и насадкой для пола со вставками, позволяющей быстро и тщательно удалять мелкий и крупный мусор. Для очистки более чувствительных поверхностей может также использоваться насадка-кисть. Благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Специальные аксессуары ля уборки в мастерской
Специальные аксессуары ля уборки в мастерской
Быстрая уборка мастерской благодаря мягкой насадке со щетиной Аккуратная очистка деликатных поверхностей
Хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Патронный (картриджный) фильтр
Патронный (картриджный) фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 230
Разрежение (мбар) макс. 230
Расход воздуха (л/с) макс. 45
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,858
Вес (с упаковкой) (кг) 7
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 492

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Всасывающая щетка с мягкой щетиной
  • Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Складная ручка для переноски
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Террасы
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
