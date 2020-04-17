Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop
Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop, оснащений пластмасовим сміттєзбірником 17 л, електрокабелем 4 м, всмоктувальним шлангом 2 м і штепсельною розеткою з автоматикою включення/відключення, завдяки спеціальним аксесуарам чудово підходить для прибирання майстерні.
Компактний та енергоефективний господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop розвиває дуже високу силу всмоктування при низькій споживаній потужності (лише 1000 Вт). Цей спеціальний апарат для прибирання в домашній майстерні оснащений 2-метровим всмоктуючим шлангом і 4-метровим електрокабелем. У комплект його поставки входять 2 пластмасові подовжувальні трубки, насадка для підлоги зі вставками, щілинна насадка, тонкий шланг та адаптер для приєднання інструментів, а також насадка-пензлик з м'якою щетиною. Ще одним практичним рішенням є вбудована штепсельна розетка для підключення пилососу до електроінструментів, що забезпечує його включення та вимкнення синхронно з інструментом, що використовується в роботі. Крім того, пилосос оснащений міцним пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 17 л і насадкою для підлоги зі вставками, що дозволяє швидко і ретельно видаляти дрібне і велике сміття. Для очищення чутливих поверхонь може також використовуватися насадка-пензлик. Завдяки знімній рукоятці насадки можна приєднувати безпосередньо до всмоктуючого шлангу для легкого прибирання в обмежених просторових умовах. Видалення сміття з важкодоступних місць значно полегшується функцією видування.
Особливості та переваги
Спеціальні аксесуари для прибирання майстерніЕфективне очищення майстерні насадкою зі щітиною. Обережне очищення делікатний поверхонь.
Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментамиПостійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Патронний (картриджний) фільтр.Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт)
|хв. 100 - макс. 2100
|Потужність всмоктування (Вт)
|230
|Розрідження (мбар)
|макс. 230
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 45
|Ємність контейнера (л)
|17
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|4
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,858
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 492
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Гнучкий всмоктувальний шланг.: 1 м, 35 мм
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Всмоктувальна щітка з м'якою щетиною
- Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Складна ручка для транспортування
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Тераси
- Прибирання в підвалі
- Рідини
