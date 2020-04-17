Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop

Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop, оснащений пластмасовим сміттєзбірником 17 л, електрокабелем 4 м, всмоктувальним шлангом 2 м і штепсельною розеткою з автоматикою включення/відключення, завдяки спеціальним аксесуарам чудово підходить для прибирання майстерні.

Компактний та енергоефективний господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop розвиває дуже високу силу всмоктування при низькій споживаній потужності (лише 1000 Вт). Цей спеціальний апарат для прибирання в домашній майстерні оснащений 2-метровим всмоктуючим шлангом і 4-метровим електрокабелем. У комплект його поставки входять 2 пластмасові подовжувальні трубки, насадка для підлоги зі вставками, щілинна насадка, тонкий шланг та адаптер для приєднання інструментів, а також насадка-пензлик з м'якою щетиною. Ще одним практичним рішенням є вбудована штепсельна розетка для підключення пилососу до електроінструментів, що забезпечує його включення та вимкнення синхронно з інструментом, що використовується в роботі. Крім того, пилосос оснащений міцним пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 17 л і насадкою для підлоги зі вставками, що дозволяє швидко і ретельно видаляти дрібне і велике сміття. Для очищення чутливих поверхонь може також використовуватися насадка-пензлик. Завдяки знімній рукоятці насадки можна приєднувати безпосередньо до всмоктуючого шлангу для легкого прибирання в обмежених просторових умовах. Видалення сміття з важкодоступних місць значно полегшується функцією видування.

Особливості та переваги
Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Спеціальні аксесуари для прибирання майстерні
Ефективне очищення майстерні насадкою зі щітиною. Обережне очищення делікатний поверхонь.
Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментами
Постійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Патронний (картриджний) фільтр.
Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
  • Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
  • Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату.
  • Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Панель для укладання дрібних предметів
  • Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
  • Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Флісовий фільтр-мішок
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
  • На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Знімна ручка
  • Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
  • Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1000
Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт) хв. 100 - макс. 2100
Потужність всмоктування (Вт) 230
Розрідження (мбар) макс. 230
Витрата повітря (л/с) макс. 45
Ємність контейнера (л) 17
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю (м) 4
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,858
Вага (з упаковкою) (кг) 7
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 349 x 328 x 492

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Знімна ручка
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
  • Щілинна насадка
  • Гнучкий всмоктувальний шланг.: 1 м, 35 мм
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Всмоктувальна щітка з м'якою щетиною
  • Патронний (картриджний) фільтр.: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Складна ручка для транспортування
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео

Області застосування
  • Прибирання у майстерні
  • Тераси
  • Прибирання в підвалі
  • Рідини
Аксесуари
Запчастини для WD 3 P V-17/4/20 Workshop

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
