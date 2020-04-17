Компактний та енергоефективний господарський пилосос WD 3 P V-17/4/20 Workshop розвиває дуже високу силу всмоктування при низькій споживаній потужності (лише 1000 Вт). Цей спеціальний апарат для прибирання в домашній майстерні оснащений 2-метровим всмоктуючим шлангом і 4-метровим електрокабелем. У комплект його поставки входять 2 пластмасові подовжувальні трубки, насадка для підлоги зі вставками, щілинна насадка, тонкий шланг та адаптер для приєднання інструментів, а також насадка-пензлик з м'якою щетиною. Ще одним практичним рішенням є вбудована штепсельна розетка для підключення пилососу до електроінструментів, що забезпечує його включення та вимкнення синхронно з інструментом, що використовується в роботі. Крім того, пилосос оснащений міцним пластмасовим сміттєзбірником об'ємом 17 л і насадкою для підлоги зі вставками, що дозволяє швидко і ретельно видаляти дрібне і велике сміття. Для очищення чутливих поверхонь може також використовуватися насадка-пензлик. Завдяки знімній рукоятці насадки можна приєднувати безпосередньо до всмоктуючого шлангу для легкого прибирання в обмежених просторових умовах. Видалення сміття з важкодоступних місць значно полегшується функцією видування.