Энергоэффективный хозяйственный пылесос Kärcher WD 3 V-17/4/20 обеспечивает высокую силу всасывания при низкой номинальной потребляемой мощности — всего 1000 Вт. Оптимальное сочетание всасывающего шланга и напольной насадки со вставками гарантирует отличные результаты сбора любого мусора — сухого и влажного, крупного и мелкого. Этот пылесос для влажной и сухой уборки отличается компактными размерами и оснащён прочным пластиковым мусоросборником объёмом 17 л, 4-метровым сетевым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр позволяет без замены фильтра чередовать сухую и влажную уборку. Функция выдувания облегчает очистку труднодоступных мест. Для удобного и компактного хранения шланг подвешивается на моторной части, кабель фиксируется на специальном крюке, а удлинительные трубки и напольная насадка закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push обеспечивают лёгкое и быстрое присоединение и отсоединение мусоросборника. Съёмная рукоятка позволяет подключать насадки непосредственно к всасывающему шлангу. Плоская верхняя панель моторной части предназначена для размещения инструментов и мелких деталей, а эргономичная ручка обеспечивает удобную переноску пылесоса.