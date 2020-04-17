Господарський пилосос WD 3 V-17/4/20
Господарський пилосос Kärcher WD 3 V-17/4/20 поєднує високу силу всмоктування та низьке енергоспоживання, підходить для сухого й вологого прибирання, оснащений міцним 17-літровим контейнером, патронним фільтром без заміни та зручною системою зберігання аксесуарів.
Енергоефективний господарський пилосос Kärcher WD 3 V-17/4/20 забезпечує високу силу всмоктування за низької номінальної споживаної потужності — лише 1000 Вт. Оптимальне поєднання всмоктувального шланга та насадки для підлоги зі вставками гарантує відмінні результати збирання будь-якого сміття — сухого й вологого, великого та дрібного. Цей пилосос для вологого та сухого прибирання вирізняється компактними розмірами й оснащений міцним пластиковим контейнером для сміття об’ємом 17 л, 4-метровим мережевим кабелем, 2-метровим всмоктувальним шлангом і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Нерозбірний патронний фільтр дає змогу без заміни фільтра чергувати сухе та вологе прибирання. Функція видування полегшує очищення важкодоступних місць. Для зручного та компактного зберігання шланг підвішується на моторній частині, кабель фіксується на спеціальному гачку, а подовжувальні трубки й насадка для підлоги закріплюються на бампері. Замки Pull & Push забезпечують легке й швидке приєднання та від’єднання контейнера. Знімна рукоятка дає змогу під’єднувати насадки безпосередньо до всмоктувального шланга. Плоска верхня панель моторної частини призначена для розміщення інструментів і дрібних деталей, а ергономічна ручка забезпечує зручне перенесення пилососа.
Особливості та переваги
Патронний (картриджний) фільтр.Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра. Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Зберігання шланга на корпусі пристроюКомпактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Потужність всмоктування (Вт)
|230
|Розрідження (мбар)
|макс. 230
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 45
|Ємність контейнера (л)
|17
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|4
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,536
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 492
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Складна ручка для транспортування
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Області застосування
- Тераси
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання у майстерні
- Прибирання в підвалі
- Рідини
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для WD 3 V-17/4/20
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.