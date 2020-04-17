Енергоефективний господарський пилосос Kärcher WD 3 V-17/4/20 забезпечує високу силу всмоктування за низької номінальної споживаної потужності — лише 1000 Вт. Оптимальне поєднання всмоктувального шланга та насадки для підлоги зі вставками гарантує відмінні результати збирання будь-якого сміття — сухого й вологого, великого та дрібного. Цей пилосос для вологого та сухого прибирання вирізняється компактними розмірами й оснащений міцним пластиковим контейнером для сміття об’ємом 17 л, 4-метровим мережевим кабелем, 2-метровим всмоктувальним шлангом і фільтр-мішком із нетканого матеріалу. Нерозбірний патронний фільтр дає змогу без заміни фільтра чергувати сухе та вологе прибирання. Функція видування полегшує очищення важкодоступних місць. Для зручного та компактного зберігання шланг підвішується на моторній частині, кабель фіксується на спеціальному гачку, а подовжувальні трубки й насадка для підлоги закріплюються на бампері. Замки Pull & Push забезпечують легке й швидке приєднання та від’єднання контейнера. Знімна рукоятка дає змогу під’єднувати насадки безпосередньо до всмоктувального шланга. Плоска верхня панель моторної частини призначена для розміщення інструментів і дрібних деталей, а ергономічна ручка забезпечує зручне перенесення пилососа.