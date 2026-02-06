Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual

Мощный 36-вольтный электродвигатель с приводом от двух 18-вольтных аккумуляторов: аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual с пластмассовым мусоросборником 20 л, шлангом 2,2 м, функцией выдувания и плоским складчатым фильтром.

Всасывание с двойным усилием: два 18-вольтных аккумулятора питают мощный 36-вольтный электродвигатель, позволяя решать особенно сложные задачи. Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual является частью аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В и обеспечивает максимальную свободу перемещения при уборке. Аппарат, всасывающий шланг длиной 2,2 метра и насадка для пола с защелкой оптимально сочетаются друг с другом и быстро удаляют влажные, мелкие или крупные загрязнения. Пылесос оснащен ударопрочным 20-литровым пластмассовым мусоросборником, фильтром-мешком из нетканого материала и плоским складчатым фильтром, который позволяет переключаться между сухой и влажной уборкой без замены фильтра. Благодаря запатентованной технологии извлечения фильтр можно снять и очистить в считанные секунды, не вступая в контакт с грязью. Там где невозможно всасывание, поможет функция выдувания. Всасывающий шланг может подвешиваться в верхней части аппарата для компактного и аккуратного хранения. Также предусмотрено быстрое и удобное промежуточное хранение трубок и насадок для пола на бампере. Другими особенностями являются эргономичная ручка для переноски и предохранительный затвор «Pull & Push» для простого открывания и закрывания контейнера.

Мощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Аккумуляторный хозяйственный пылесос с максимальной силой всасывания в серии Kärcher Home & Garden.
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Практичное хранение аксесуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Хранение аппарата с экономией места.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение двигателя (В) 36
Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 380
Мощность всасывания (Вт) 100
Разрежение (мбар) макс. 150
Расход воздуха (л/с) макс. 32
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 14 (2,5 А·ч) / прим. 28 (5,0 А·ч)
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,6
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 385 x 356 x 526

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Функция воздуходувки
  • Возможность «парковки»
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Террасы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Беседка в саду
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
