Всасывание с двойным усилием: два 18-вольтных аккумулятора питают мощный 36-вольтный электродвигатель, позволяя решать особенно сложные задачи. Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual является частью аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В и обеспечивает максимальную свободу перемещения при уборке. Аппарат, всасывающий шланг длиной 2,2 метра и насадка для пола с защелкой оптимально сочетаются друг с другом и быстро удаляют влажные, мелкие или крупные загрязнения. Пылесос оснащен ударопрочным 20-литровым пластмассовым мусоросборником, фильтром-мешком из нетканого материала и плоским складчатым фильтром, который позволяет переключаться между сухой и влажной уборкой без замены фильтра. Благодаря запатентованной технологии извлечения фильтр можно снять и очистить в считанные секунды, не вступая в контакт с грязью. Там где невозможно всасывание, поможет функция выдувания. Всасывающий шланг может подвешиваться в верхней части аппарата для компактного и аккуратного хранения. Также предусмотрено быстрое и удобное промежуточное хранение трубок и насадок для пола на бампере. Другими особенностями являются эргономичная ручка для переноски и предохранительный затвор «Pull & Push» для простого открывания и закрывания контейнера.