Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual
Мощный 36-вольтный электродвигатель с приводом от двух 18-вольтных аккумуляторов: аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual с пластмассовым мусоросборником 20 л, шлангом 2,2 м, функцией выдувания и плоским складчатым фильтром.
Всасывание с двойным усилием: два 18-вольтных аккумулятора питают мощный 36-вольтный электродвигатель, позволяя решать особенно сложные задачи. Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 4-18 Dual является частью аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В и обеспечивает максимальную свободу перемещения при уборке. Аппарат, всасывающий шланг длиной 2,2 метра и насадка для пола с защелкой оптимально сочетаются друг с другом и быстро удаляют влажные, мелкие или крупные загрязнения. Пылесос оснащен ударопрочным 20-литровым пластмассовым мусоросборником, фильтром-мешком из нетканого материала и плоским складчатым фильтром, который позволяет переключаться между сухой и влажной уборкой без замены фильтра. Благодаря запатентованной технологии извлечения фильтр можно снять и очистить в считанные секунды, не вступая в контакт с грязью. Там где невозможно всасывание, поможет функция выдувания. Всасывающий шланг может подвешиваться в верхней части аппарата для компактного и аккуратного хранения. Также предусмотрено быстрое и удобное промежуточное хранение трубок и насадок для пола на бампере. Другими особенностями являются эргономичная ручка для переноски и предохранительный затвор «Pull & Push» для простого открывания и закрывания контейнера.
Особенности и преимущества
18 В + 18 В = 36 ВМощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Аккумуляторный хозяйственный пылесос с максимальной силой всасывания в серии Kärcher Home & Garden.
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдуваПрактичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
Практичное хранение аксесуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Хранение аппарата с экономией места.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение двигателя (В)
|36
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|380
|Мощность всасывания (Вт)
|100
|Разрежение (мбар)
|макс. 150
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 32
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 14 (2,5 А·ч) / прим. 28 (5,0 А·ч)
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 356 x 526
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Функция воздуходувки
- Возможность «парковки»
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Беседка в саду
- Интерьер автомобиля
- Жидкости
- Гараж
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
