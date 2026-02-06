Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual

Потужний 36-вольтний електродвигун із приводом від двох 18-вольтних акумуляторів: господарський акумуляторний пилосос WD 4-18 Dual із пластмасовим сміттєзбірником 20 л, шлангом 2,2 м, функцією видування і плоским складчастим фільтром.

Всмоктування з подвійним зусиллям: два 18-вольтних акумулятора живлять потужний 36-вольтний електродвигун, дозволяючи вирішувати особливо складні завдання. Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual є частиною акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В і забезпечує максимальну свободу переміщення під час прибирання. Апарат, всмоктувальний шланг завдовжки 2,2 метра і насадка для підлоги із засувкою оптимально поєднуються одна з одною і швидко видаляють вологі, дрібні або великі забруднення. Пилосос оснащений ударостійким 20 л пластмасовим сміттєзбірником, фільтром-мішком з нетканого матеріалу і плоским складчастим фільтром, який дає змогу перемикатися між сухим і вологим прибиранням без заміни фільтра. Завдяки запатентованій технології вилучення фільтр можна зняти й очистити за лічені секунди, не вступаючи в контакт із брудом. Там де неможливе всмоктування, допоможе функція видування. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Також передбачено швидке і зручне проміжне зберігання трубок і насадок для підлоги на бампері. Іншими особливостями є ергономічна ручка для перенесення та запобіжний затвор «Pull &Push» для простого відкривання та закривання контейнера.

Особливості та переваги
Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual: 18 В + 18 В = 36 В
Потужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Акумуляторний господарський пилосос із максимальною силою всмоктування в серії Kärcher Home & Garden.
Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual: Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual: Практична функція видування
Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Практичне зберігання аксесуарів
  • Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
  • Зберігання апарату з економією місця.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
  • Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Флісовий фільтр-мішок
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
  • На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
  • Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
  • Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга двигуна (В) 36
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Номінальна споживана потужність (Вт) 380
Потужність всмоктування (Вт) 100
Розрідження (мбар) макс. 150
Витрата повітря (л/с) макс. 32
Ємність контейнера (л) 20
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 2
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) прим. 14 (2,5 А·год) / прим. 28 (5,0 А·год)
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 66
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,6
Вага (з упаковкою) (кг) 9,4
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 385 x 356 x 526

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Знімна ручка
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
  • Щілинна насадка
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Функція повітродувки
  • Можливість "паркування"
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual
Області застосування
  • Прибирання у майстерні
  • Тераси
  • Території навколо будинку та саду
  • Альтанка в саду
  • Салон автомобіля
  • Рідини
  • Гараж
  • Прибирання в підвалі
  • Прибирання на вході до будинку
  • Прибирання у майстерні
