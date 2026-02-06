Всмоктування з подвійним зусиллям: два 18-вольтних акумулятора живлять потужний 36-вольтний електродвигун, дозволяючи вирішувати особливо складні завдання. Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual є частиною акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В і забезпечує максимальну свободу переміщення під час прибирання. Апарат, всмоктувальний шланг завдовжки 2,2 метра і насадка для підлоги із засувкою оптимально поєднуються одна з одною і швидко видаляють вологі, дрібні або великі забруднення. Пилосос оснащений ударостійким 20 л пластмасовим сміттєзбірником, фільтром-мішком з нетканого матеріалу і плоским складчастим фільтром, який дає змогу перемикатися між сухим і вологим прибиранням без заміни фільтра. Завдяки запатентованій технології вилучення фільтр можна зняти й очистити за лічені секунди, не вступаючи в контакт із брудом. Там де неможливе всмоктування, допоможе функція видування. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Також передбачено швидке і зручне проміжне зберігання трубок і насадок для підлоги на бампері. Іншими особливостями є ергономічна ручка для перенесення та запобіжний затвор «Pull &Push» для простого відкривання та закривання контейнера.