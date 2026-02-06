Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual
Потужний 36-вольтний електродвигун із приводом від двох 18-вольтних акумуляторів: господарський акумуляторний пилосос WD 4-18 Dual із пластмасовим сміттєзбірником 20 л, шлангом 2,2 м, функцією видування і плоским складчастим фільтром.
Всмоктування з подвійним зусиллям: два 18-вольтних акумулятора живлять потужний 36-вольтний електродвигун, дозволяючи вирішувати особливо складні завдання. Акумуляторний господарський пилосос WD 4-18 Dual є частиною акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В і забезпечує максимальну свободу переміщення під час прибирання. Апарат, всмоктувальний шланг завдовжки 2,2 метра і насадка для підлоги із засувкою оптимально поєднуються одна з одною і швидко видаляють вологі, дрібні або великі забруднення. Пилосос оснащений ударостійким 20 л пластмасовим сміттєзбірником, фільтром-мішком з нетканого матеріалу і плоским складчастим фільтром, який дає змогу перемикатися між сухим і вологим прибиранням без заміни фільтра. Завдяки запатентованій технології вилучення фільтр можна зняти й очистити за лічені секунди, не вступаючи в контакт із брудом. Там де неможливе всмоктування, допоможе функція видування. Всмоктувальний шланг може підвішуватися у верхній частині апарата для компактного й акуратного зберігання. Також передбачено швидке і зручне проміжне зберігання трубок і насадок для підлоги на бампері. Іншими особливостями є ергономічна ручка для перенесення та запобіжний затвор «Pull &Push» для простого відкривання та закривання контейнера.
Особливості та переваги
18 В + 18 В = 36 ВПотужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів. Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Акумуляторний господарський пилосос із максимальною силою всмоктування в серії Kärcher Home & Garden.
Унікальна запатентована технологія знімного фільтраЗняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
Практична функція видуванняПрактична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Практичне зберігання аксесуарів
- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Зберігання апарату з економією місця.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
- Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга двигуна (В)
|36
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|380
|Потужність всмоктування (Вт)
|100
|Розрідження (мбар)
|макс. 150
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 32
|Ємність контейнера (л)
|20
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|2
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 14 (2,5 А·год) / прим. 28 (5,0 А·год)
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|66
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 356 x 526
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Функція повітродувки
- Можливість "паркування"
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Тераси
- Території навколо будинку та саду
- Альтанка в саду
- Салон автомобіля
- Рідини
- Гараж
- Прибирання в підвалі
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для WD 4-18 Dual
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.