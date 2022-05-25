Хозяйственный пылесос WD 5 Control P 25/5/22
Хозяйственный пылесос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 сочетает высокую силу всасывания, энергоэффективность и интеллектуальное управление, поддерживает работу с электроинструментами и обеспечивает удобную сухую и влажную уборку. Инновационный пульт дистанционного управления «2 в 1» позволяет включать и выключать пылесос по Bluetooth, а также автоматически запускать устройство при использовании электроинструментов.
Энергоэффективный хозяйственный пылесос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 с высокой силой всасывания легко справляется с сухим и влажным мусором — как мелким, так и крупным, обеспечивая превосходные результаты уборки. Максимальную свободу в работе обеспечивает инновационный пульт дистанционного управления «2 в 1»: он позволяет включать и выключать пылесос для влажной и сухой уборки по Bluetooth, а также автоматически запускает аппарат при использовании аккумуляторного инструмента благодаря функции распознавания вибрации. Запатентованная технология извлечения фильтра дает возможность заменять плоский складчатый фильтр без контакта с грязью, а система очистки фильтра мгновенно восстанавливает полную силу всасывания. Встроенная штепсельная розетка позволяет использовать WD 5 Control P в сочетании с сетевыми электроинструментами. Силу всасывания можно плавно регулировать с помощью функции Power Control, а практичная функция выдувания подходит для выполнения деликатных работ. Пылесос оснащён прочным контейнером для мусора объёмом 25 л, 5-метровым сетевым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м и поворотным роликом с надёжным тормозом. Конструкция моторной части предусматривает удобное хранение шланга, кабеля и принадлежностей непосредственно на корпусе аппарата.
Особенности и преимущества
Пульт дистанционного управления 2-в-11-я функция: обеспечивает удобные включение и выключение пылесоса влажной и сухой уборки по Bluetooth путем нажатия кнопки на пульте дистанционного управления, установленном непосредственно на всасывающем шланге.
Пульт дистанционного управления «2 в 1»: автоматическое распознавание вибрации2-я функция: распознавание вибрации в автоматическом режиме для включения и выключения пылесоса синхронно с включением/выключением аккумуляторного инструмента. В автоматическом режиме аппарат продолжает работать в течение нескольких секунд после отключения аккумуляторного инструмента для сбора остатков пыли и грязи. Для работы без поднятия пыли!
Дополнительная штепсельная розетка для работы с сетевыми электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Функция Power Control
- Сила всасывания плавно регулируется поворотным переключателем в диапазоне от минимального до максимального значения, что позволяет легко адаптировать работу устройства к любым задачам.
Система очистки фильтра и запатентованная технология его извлечения
- Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Поворотный ролик с тормозом
- Устойчивость пылесоса влажной и сухой уборки на поверхностях с уклоном до 10°.
Хранение шланга, кабеля и принадлежностей на моторной части пылесоса
- Компактное хранение всасывающего шланга, подвешиваемого на моторной части аппарата. Интуитивно понятный способ прикрепления, подходящий как для правшей, так и для левшей.
- Система Filter Control для стабильной высокой силы всасывания
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Элементы концепции устойчивого развития
- Конструкция с использованием 20 % переработанного пластика¹⁾.
- Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1200
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|280
|Разрежение (мбар)
|макс. 260
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 70
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Контейнер Желтый Моторная часть Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,281
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 653
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Пульт дистанционного управления 2-в-1
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
- Поворотные колеса с блокировкой: 1 шт.
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Запчасти для WD 5 Control P 25/5/22
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.