Энергоэффективный хозяйственный пылесос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 с высокой силой всасывания легко справляется с сухим и влажным мусором — как мелким, так и крупным, обеспечивая превосходные результаты уборки. Максимальную свободу в работе обеспечивает инновационный пульт дистанционного управления «2 в 1»: он позволяет включать и выключать пылесос для влажной и сухой уборки по Bluetooth, а также автоматически запускает аппарат при использовании аккумуляторного инструмента благодаря функции распознавания вибрации. Запатентованная технология извлечения фильтра дает возможность заменять плоский складчатый фильтр без контакта с грязью, а система очистки фильтра мгновенно восстанавливает полную силу всасывания. Встроенная штепсельная розетка позволяет использовать WD 5 Control P в сочетании с сетевыми электроинструментами. Силу всасывания можно плавно регулировать с помощью функции Power Control, а практичная функция выдувания подходит для выполнения деликатных работ. Пылесос оснащён прочным контейнером для мусора объёмом 25 л, 5-метровым сетевым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м и поворотным роликом с надёжным тормозом. Конструкция моторной части предусматривает удобное хранение шланга, кабеля и принадлежностей непосредственно на корпусе аппарата.