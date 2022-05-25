Господарський пилосос WD 5 Control P 25/5/22
Господарський пилосос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 поєднує високу силу всмоктування, енергоефективність та інтелектуальне керування, підтримує роботу з електроінструментами й забезпечує зручне сухе та вологе прибирання. Інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1» дає змогу вмикати та вимикати пилосос через Bluetooth, а також автоматично запускати пристрій під час використання електроінструментів.
Енергоефективний господарський пилосос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 із високою силою всмоктування легко справляється з сухим і вологим сміттям — як дрібним, так і великим, забезпечуючи відмінні результати прибирання. Максимальну свободу в роботі забезпечує інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1»: він дає змогу вмикати та вимикати пилосос для сухого й вологого прибирання через Bluetooth, а також автоматично запускати пристрій під час використання акумуляторного інструмента завдяки функції розпізнавання вібрації. Запатентована технологія виймання фільтра дозволяє замінювати плоский складчастий фільтр без контакту з брудом, а система очищення фільтра миттєво відновлює повну силу всмоктування. Вбудована штепсельна розетка дає змогу використовувати WD 5 Control P у поєднанні з мережевими електроінструментами. Потужність всмоктування плавно регулюється за допомогою функції Power Control, а практична функція видування підходить для виконання делікатних робіт. Пилосос оснащений міцним контейнером для сміття об’ємом 25 л, мережевим кабелем довжиною 5 м, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м і поворотним роликом із надійним гальмом, а конструкція моторної частини передбачає зручне зберігання шланга, кабелю та аксесуарів безпосередньо на корпусі пристрою.
Особливості та переваги
Пульт дистанційного керування 2-в-11-а функція: забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа для вологого та сухого прибирання через Bluetooth шляхом натискання кнопки на пульті дистанційного керування, встановленому безпосередньо на всмоктувальному шлангу.
Пульт дистанційного керування «2 в 1»: автоматичне розпізнавання вібрації2-га функція: розпізнавання вібрації в автоматичному режимі для вмикання і вимикання пилососа синхронно з вмиканням/вимиканням акумуляторного інструменту. В автоматичному режимі апарат продовжує працювати протягом декількох секунд після відключення акумуляторного інструменту для збору залишків пилу і бруду. Для роботи без підняття пилу!
Додаткова штепсельна розетка для роботи з мережевими електроінструментамиПостійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Функція Power Control
- Сила всмоктування плавно регулюється поворотним перемикачем у діапазоні від мінімального до максимального значення, що дає змогу легко адаптувати роботу пристрою до будь-яких завдань.
Система очищення фільтра і запатентована технологія його вилучення
- Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник.
- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Поворотний ролик з гальмом
- Стійкість пилососа для вологого та сухого прибирання на поверхнях з нахилом до 10°.
Зберігання шланга, кабелю та приладдя на моторній частині пилососа
- Компактне зберігання всмоктувального шланга, що підвішується на моторній частині апарату. Інтуїтивно зрозумілий спосіб кріплення, що підходить як для правшів, так і для шульг.
- Система Filter Control для стабільної високої сили всмоктування
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Елементи концепції сталого розвитку
- Конструкція з використанням 20 % переробленого пластику¹⁾.
- Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1200
|Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт)
|хв. 100 - макс. 2100
|Потужність всмоктування (Вт)
|280
|Розрідження (мбар)
|макс. 260
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 70
|Ємність контейнера (л)
|25
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Контейнер жовтий Моторна частина жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|5
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,14
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,281
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 653
¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів.
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
- Пульт дистанційного керування 2-в-1
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Регулювання потужності
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
- Поворотні коліщатка з гальмом: 1 шт.
Відео
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Прибирання під час ремонту
- Салон автомобіля
- Гараж
- Тераси
- Рідини
- Прибирання в підвалі
- Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 5 Control P 25/5/22
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.