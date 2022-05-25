Господарський пилосос WD 5 Control P 25/5/22

Господарський пилосос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 поєднує високу силу всмоктування, енергоефективність та інтелектуальне керування, підтримує роботу з електроінструментами й забезпечує зручне сухе та вологе прибирання. Інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1» дає змогу вмикати та вимикати пилосос через Bluetooth, а також автоматично запускати пристрій під час використання електроінструментів.

Енергоефективний господарський пилосос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 із високою силою всмоктування легко справляється з сухим і вологим сміттям — як дрібним, так і великим, забезпечуючи відмінні результати прибирання. Максимальну свободу в роботі забезпечує інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1»: він дає змогу вмикати та вимикати пилосос для сухого й вологого прибирання через Bluetooth, а також автоматично запускати пристрій під час використання акумуляторного інструмента завдяки функції розпізнавання вібрації. Запатентована технологія виймання фільтра дозволяє замінювати плоский складчастий фільтр без контакту з брудом, а система очищення фільтра миттєво відновлює повну силу всмоктування. Вбудована штепсельна розетка дає змогу використовувати WD 5 Control P у поєднанні з мережевими електроінструментами. Потужність всмоктування плавно регулюється за допомогою функції Power Control, а практична функція видування підходить для виконання делікатних робіт. Пилосос оснащений міцним контейнером для сміття об’ємом 25 л, мережевим кабелем довжиною 5 м, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м і поворотним роликом із надійним гальмом, а конструкція моторної частини передбачає зручне зберігання шланга, кабелю та аксесуарів безпосередньо на корпусі пристрою.

Особливості та переваги
Господарський пилосос WD 5 Control P 25/5/22: Пульт дистанційного керування 2-в-1
Пульт дистанційного керування 2-в-1
1-а функція: забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа для вологого та сухого прибирання через Bluetooth шляхом натискання кнопки на пульті дистанційного керування, встановленому безпосередньо на всмоктувальному шлангу.
Господарський пилосос WD 5 Control P 25/5/22: Пульт дистанційного керування «2 в 1»: автоматичне розпізнавання вібрації
Пульт дистанційного керування «2 в 1»: автоматичне розпізнавання вібрації
2-га функція: розпізнавання вібрації в автоматичному режимі для вмикання і вимикання пилососа синхронно з вмиканням/вимиканням акумуляторного інструменту. В автоматичному режимі апарат продовжує працювати протягом декількох секунд після відключення акумуляторного інструменту для збору залишків пилу і бруду. Для роботи без підняття пилу!
Господарський пилосос WD 5 Control P 25/5/22: Додаткова штепсельна розетка для роботи з мережевими електроінструментами
Додаткова штепсельна розетка для роботи з мережевими електроінструментами
Постійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Функція Power Control
  • Сила всмоктування плавно регулюється поворотним перемикачем у діапазоні від мінімального до максимального значення, що дає змогу легко адаптувати роботу пристрою до будь-яких завдань.
Система очищення фільтра і запатентована технологія його вилучення
  • Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник.
  • Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
  • Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Поворотний ролик з гальмом
  • Стійкість пилососа для вологого та сухого прибирання на поверхнях з нахилом до 10°.
Зберігання шланга, кабелю та приладдя на моторній частині пилососа
  • Компактне зберігання всмоктувального шланга, що підвішується на моторній частині апарату. Інтуїтивно зрозумілий спосіб кріплення, що підходить як для правшів, так і для шульг.
  • Система Filter Control для стабільної високої сили всмоктування
Флісовий фільтр-мішок
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Елементи концепції сталого розвитку
  • Конструкція з використанням 20 % переробленого пластику¹⁾.
  • Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1200
Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт) хв. 100 - макс. 2100
Потужність всмоктування (Вт) 280
Розрідження (мбар) макс. 260
Витрата повітря (л/с) макс. 70
Ємність контейнера (л) 25
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Контейнер жовтий Моторна частина жовтий Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю (м) 5
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 8,14
Вага (з упаковкою) (кг) 12,281
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 653

¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів.

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Знімна ручка
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
  • Пульт дистанційного керування 2-в-1
  • Функція очищення фільтра
  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Регулювання потужності
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Зручна ручка для перенесення 3-в-1
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
  • Поворотні коліщатка з гальмом: 1 шт.
Господарський пилосос WD 5 Control P 25/5/22

Відео

Області застосування
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання під час ремонту
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Тераси
  • Рідини
  • Прибирання в підвалі
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 5 Control P 25/5/22

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.