Енергоефективний господарський пилосос Kärcher WD 5 Control P 25/5/22 із високою силою всмоктування легко справляється з сухим і вологим сміттям — як дрібним, так і великим, забезпечуючи відмінні результати прибирання. Максимальну свободу в роботі забезпечує інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1»: він дає змогу вмикати та вимикати пилосос для сухого й вологого прибирання через Bluetooth, а також автоматично запускати пристрій під час використання акумуляторного інструмента завдяки функції розпізнавання вібрації. Запатентована технологія виймання фільтра дозволяє замінювати плоский складчастий фільтр без контакту з брудом, а система очищення фільтра миттєво відновлює повну силу всмоктування. Вбудована штепсельна розетка дає змогу використовувати WD 5 Control P у поєднанні з мережевими електроінструментами. Потужність всмоктування плавно регулюється за допомогою функції Power Control, а практична функція видування підходить для виконання делікатних робіт. Пилосос оснащений міцним контейнером для сміття об’ємом 25 л, мережевим кабелем довжиною 5 м, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м і поворотним роликом із надійним гальмом, а конструкція моторної частини передбачає зручне зберігання шланга, кабелю та аксесуарів безпосередньо на корпусі пристрою.