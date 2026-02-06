Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car
Для тщательной уборки в автомобиле: хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car с 25-литровым пластмассовым мусоросборником и специальными насадками, отличающийся высочайшей силой всасывания и энергоэффективностью. С функцией выдува.
Энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car развивает колоссальную силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1100 Вт). Он оснащен всасывающим шлангом длиной 3,5 м, 2 пластмассовыми удлинительными трубками, переключаемой насадкой для пола, прочным 25-литровым пластмассовым мусоросборником, 8-метровым кабелем и фильтр-мешком из нетканого материала. Аппарат впечатляет обширным набором принадлежностей для уборки в салоне и багажнике автомобиля, включающим насадку для автомобиля, удлиненную щелевую насадку и насадки-кисти с мягкой и жесткой щетиной. С их помощью можно легко и быстро очистить как большие поверхности, так и узкие места и чувствительные детали. К числу других особенностей относятся встроенная штепсельная розетка, поворотный выключатель с регулятором мощности и плоский складчатый фильтр с запатентованной системой быстрого извлечения. Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется для хранения на корпусе пылесоса и фиксируется с обеих сторон. Плоская верхняя панель моторной части позволяет надежно укладывать на аппарат инструменты и мелкие детали, а дугообразная ручка «3 в 1» – быстро отсоединять и присоединять мусоросборник и легко опустошать его.
Особенности и преимущества
Специальные аксессуары для внутренней очистки автомобиляДля достижения наилучших результатов очистки на чувствительных поверхностей, узких щелей и больших поверхностей. Для оптимального удаления мелкой и въевшейся грязи.
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
- Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|280
|Разрежение (мбар)
|макс. 260
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 70
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|8
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,764
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 653
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 3.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 мм
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
- Автомобильная насадка
- Всасывающая щетка с мягкой щетиной
- Всасывающая щетка с жесткой щетиной
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Уборка в подвале
Принадлежности
Запчасти для WD 5 P V-25/8/35 Car
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.