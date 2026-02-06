Энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car развивает колоссальную силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1100 Вт). Он оснащен всасывающим шлангом длиной 3,5 м, 2 пластмассовыми удлинительными трубками, переключаемой насадкой для пола, прочным 25-литровым пластмассовым мусоросборником, 8-метровым кабелем и фильтр-мешком из нетканого материала. Аппарат впечатляет обширным набором принадлежностей для уборки в салоне и багажнике автомобиля, включающим насадку для автомобиля, удлиненную щелевую насадку и насадки-кисти с мягкой и жесткой щетиной. С их помощью можно легко и быстро очистить как большие поверхности, так и узкие места и чувствительные детали. К числу других особенностей относятся встроенная штепсельная розетка, поворотный выключатель с регулятором мощности и плоский складчатый фильтр с запатентованной системой быстрого извлечения. Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется для хранения на корпусе пылесоса и фиксируется с обеих сторон. Плоская верхняя панель моторной части позволяет надежно укладывать на аппарат инструменты и мелкие детали, а дугообразная ручка «3 в 1» – быстро отсоединять и присоединять мусоросборник и легко опустошать его.