Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car

Для тщательной уборки в автомобиле: хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car с 25-литровым пластмассовым мусоросборником и специальными насадками, отличающийся высочайшей силой всасывания и энергоэффективностью. С функцией выдува.

Энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car развивает колоссальную силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1100 Вт). Он оснащен всасывающим шлангом длиной 3,5 м, 2 пластмассовыми удлинительными трубками, переключаемой насадкой для пола, прочным 25-литровым пластмассовым мусоросборником, 8-метровым кабелем и фильтр-мешком из нетканого материала. Аппарат впечатляет обширным набором принадлежностей для уборки в салоне и багажнике автомобиля, включающим насадку для автомобиля, удлиненную щелевую насадку и насадки-кисти с мягкой и жесткой щетиной. С их помощью можно легко и быстро очистить как большие поверхности, так и узкие места и чувствительные детали. К числу других особенностей относятся встроенная штепсельная розетка, поворотный выключатель с регулятором мощности и плоский складчатый фильтр с запатентованной системой быстрого извлечения. Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется для хранения на корпусе пылесоса и фиксируется с обеих сторон. Плоская верхняя панель моторной части позволяет надежно укладывать на аппарат инструменты и мелкие детали, а дугообразная ручка «3 в 1» – быстро отсоединять и присоединять мусоросборник и легко опустошать его.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car: Специальные аксессуары для внутренней очистки автомобиля
Специальные аксессуары для внутренней очистки автомобиля
Для достижения наилучших результатов очистки на чувствительных поверхностей, узких щелей и больших поверхностей. Для оптимального удаления мелкой и въевшейся грязи.
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car: Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car: Эффективная очистка фильтра
Эффективная очистка фильтра
Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
  • Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 280
Разрежение (мбар) макс. 260
Расход воздуха (л/с) макс. 70
Объем мусоросборника (л) 25
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 8
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,764
Вес (с упаковкой) (кг) 12,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 653

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 3.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 мм
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
  • Автомобильная насадка
  • Всасывающая щетка с мягкой щетиной
  • Всасывающая щетка с жесткой щетиной
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Регулировка мощности
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Хозяйственный пылесос WD 5 P V-25/8/35 Car
Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Уборка в мастерской
  • Террасы
  • Уборка в подвале
Принадлежности
Запчасти для WD 5 P V-25/8/35 Car

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
