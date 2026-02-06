Господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car
Для ретельного прибирання в автомобілі: господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car із 25-літровим пластиковим сміттєзбірником і спеціальними насадками, що вирізняється високою силою всмоктування та енергоефективністю. З функцією видування.
Енергоефективний господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car розвиває колосальну силу всмоктування за низької споживаної потужності (лише 1100 Вт). Він оснащений всмоктувальним шлангом завдовжки 3,5 м, 2 пластмасовими подовжувальними трубками, насадкою для підлоги, що перемикається, міцним 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 8-метровим кабелем і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Апарат вражає великим набором приладдя для прибирання в салоні та багажнику автомобіля, що включає насадку для автомобіля, подовжену щілинну насадку і насадки-пензлі з м'якою і жорсткою щетиною. З їхньою допомогою можна легко і швидко очистити як великі поверхні, так і вузькі місця та чутливі до подряпин деталі. До числа інших особливостей відносяться вбудована штепсельна розетка, поворотний вимикач з регулятором потужності і плоский складчастий фільтр із запатентованою системою швидкого вилучення. Для прибирання в місцях, що не допускають всмоктування сміття, передбачена практична функція видування. Завдяки знімному руків'ю насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шланга, який компактно закріплюється для зберігання на корпусі пилососа і фіксується з обох боків. Плоска верхня панель моторної частини дає змогу надійно укладати на апарат інструменти та дрібні деталі, а дугоподібна ручка "3 в 1" - швидко від'єднувати та приєднувати сміттєзбірник і легко спустошувати його.
Особливості та переваги
Спеціальні аксесуари для внутрішнього очищення автомобіляДля досягнення найкращих результатів очищення чутливих поверхонь, вузьких щілин і поверхонь великої площі. Для оптимального видалення дрібного та в'їдливого бруду.
Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментамиПостійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Ефективне очищення фільтраСистема очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник. Швидке відновлення відмінної сили всмоктування
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
- Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення бруду, наприклад, з гравійної доріжки
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1100
|Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт)
|хв. 100 - макс. 2100
|Потужність всмоктування (Вт)
|280
|Розрідження (мбар)
|макс. 260
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 70
|Ємність контейнера (л)
|25
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|8
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,764
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 653
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 3.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 мм
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Подовжена щілинна насадка (350 мм)
- Автомобільна насадка
- Всмоктувальна щітка з м'якою щетиною
- Всмоктувальна щітка з жорсткою щетиною
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Регулювання потужності
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 5 шт.
Області застосування
- Багажник
- Автомобільні сидіння
- Заднє сидіння
- Простір для ніг
- Прибирання у майстерні
- Тераси
- Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для WD 5 P V-25/8/35 Car
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.