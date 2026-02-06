Енергоефективний господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car розвиває колосальну силу всмоктування за низької споживаної потужності (лише 1100 Вт). Він оснащений всмоктувальним шлангом завдовжки 3,5 м, 2 пластмасовими подовжувальними трубками, насадкою для підлоги, що перемикається, міцним 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 8-метровим кабелем і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Апарат вражає великим набором приладдя для прибирання в салоні та багажнику автомобіля, що включає насадку для автомобіля, подовжену щілинну насадку і насадки-пензлі з м'якою і жорсткою щетиною. З їхньою допомогою можна легко і швидко очистити як великі поверхні, так і вузькі місця та чутливі до подряпин деталі. До числа інших особливостей відносяться вбудована штепсельна розетка, поворотний вимикач з регулятором потужності і плоский складчастий фільтр із запатентованою системою швидкого вилучення. Для прибирання в місцях, що не допускають всмоктування сміття, передбачена практична функція видування. Завдяки знімному руків'ю насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шланга, який компактно закріплюється для зберігання на корпусі пилососа і фіксується з обох боків. Плоска верхня панель моторної частини дає змогу надійно укладати на апарат інструменти та дрібні деталі, а дугоподібна ручка "3 в 1" - швидко від'єднувати та приєднувати сміттєзбірник і легко спустошувати його.