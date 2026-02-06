Господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car

Для ретельного прибирання в автомобілі: господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car із 25-літровим пластиковим сміттєзбірником і спеціальними насадками, що вирізняється високою силою всмоктування та енергоефективністю. З функцією видування.

Енергоефективний господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car розвиває колосальну силу всмоктування за низької споживаної потужності (лише 1100 Вт). Він оснащений всмоктувальним шлангом завдовжки 3,5 м, 2 пластмасовими подовжувальними трубками, насадкою для підлоги, що перемикається, міцним 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 8-метровим кабелем і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Апарат вражає великим набором приладдя для прибирання в салоні та багажнику автомобіля, що включає насадку для автомобіля, подовжену щілинну насадку і насадки-пензлі з м'якою і жорсткою щетиною. З їхньою допомогою можна легко і швидко очистити як великі поверхні, так і вузькі місця та чутливі до подряпин деталі. До числа інших особливостей відносяться вбудована штепсельна розетка, поворотний вимикач з регулятором потужності і плоский складчастий фільтр із запатентованою системою швидкого вилучення. Для прибирання в місцях, що не допускають всмоктування сміття, передбачена практична функція видування. Завдяки знімному руків'ю насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шланга, який компактно закріплюється для зберігання на корпусі пилососа і фіксується з обох боків. Плоска верхня панель моторної частини дає змогу надійно укладати на апарат інструменти та дрібні деталі, а дугоподібна ручка "3 в 1" - швидко від'єднувати та приєднувати сміттєзбірник і легко спустошувати його.

Особливості та переваги
Господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car: Спеціальні аксесуари для внутрішнього очищення автомобіля
Спеціальні аксесуари для внутрішнього очищення автомобіля
Для досягнення найкращих результатів очищення чутливих поверхонь, вузьких щілин і поверхонь великої площі. Для оптимального видалення дрібного та в'їдливого бруду.
Господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car: Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментами
Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментами
Постійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car: Ефективне очищення фільтра
Ефективне очищення фільтра
Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник. Швидке відновлення відмінної сили всмоктування
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
  • Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
  • Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення бруду, наприклад, з гравійної доріжки
  • Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
  • Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
  • Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
  • Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Флісовий фільтр-мішок
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Знімна ручка
  • Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
  • Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Зручне паркувальне положення.
  • На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1100
Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт) хв. 100 - макс. 2100
Потужність всмоктування (Вт) 280
Розрідження (мбар) макс. 260
Витрата повітря (л/с) макс. 70
Ємність контейнера (л) 25
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю (м) 8
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 8,764
Вага (з упаковкою) (кг) 12,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 653

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 3.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Знімна ручка
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 мм
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Подовжена щілинна насадка (350 мм)
  • Автомобільна насадка
  • Всмоктувальна щітка з м'якою щетиною
  • Всмоктувальна щітка з жорсткою щетиною
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
  • Функція очищення фільтра
  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Регулювання потужності
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Зручна ручка для перенесення 3-в-1
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 5 шт.
Господарський пилосос WD 5 P V-25/8/35 Car
Області застосування
  • Багажник
  • Автомобільні сидіння
  • Заднє сидіння
  • Простір для ніг
  • Прибирання у майстерні
  • Тераси
  • Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для WD 5 P V-25/8/35 Car

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
