Хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22

Очень высокая сила всасывания в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос Kärcher WD 5 V-25/5/22 с 25-литровым пластиковым контейнером, 5-метровым кабелем и всасывающим шлангом 2,2 м.

Мощное и энергоэффективное решение для уборки в доме и вокруг него: потребляя лишь 1100 Вт электроэнергии, хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22 впечатляет превосходными результатами сбора любого мусора – крупного и мелкого, сухого и влажного. Этот аппарат оснащен прочным 25-литровым пластиковым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м со съемной антистатической рукояткой, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Плоский складчатый фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без затрат времени на замену фильтра и благодаря запатентованной конструкции фильтровального узла может извлекаться в считаные секунды и без контакта с грязью. Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который может компактно и надежно храниться в верхней части аппарата. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22: Эффективная очистка фильтра
Эффективная очистка фильтра
Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22: Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Флисовый фильтр-мешок
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1200
Мощность всасывания (Вт) 280
Разрежение (мбар) макс. 260
Расход воздуха (л/с) макс. 70
Объем мусоросборника (л) 25
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,449
Вес (с упаковкой) (кг) 11,667
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 653

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22

Видео

Области применения
  • Уборка при ремонте
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Террасы
  • Жидкости
  • Уборка в подвале
  • Уборка в мастерской
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности
Запчасти для WD 5 V-25/5/22

