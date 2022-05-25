Господарський пилосос WD 5 V-25/5/22
Дуже висока сила всмоктування у поєднанні з енергоефективністю: господарський пилосос Kärcher WD 5 V-25/5/22 з 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 5-метровим кабелем та всмоктувальним шлангом 2,2 м.
Потужне та енергоефективне рішення для прибирання в будинку та навколо нього: споживаючи лише 1100 Вт електроенергії, господарський пилосос WD 5 V-25/5/22 вражає чудовими результатами збору будь-якого сміття – великого та дрібного, сухого та вологого. Цей апарат оснащений міцним 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 5-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м зі знімною антистатичною рукояткою, насадкою для підлоги, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Плоский складчастий фільтр дозволяє змінювати операції вологого та сухого прибирання без витрат часу на заміну фільтра. Завдяки запатентованій конструкції фільтрувального вузла фільтр може вилучатися за лічені секунди без контакту з брудом. Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує швидке відновлення повної сили всмоктування. Завдяки знімній конструкції рукоятки насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шлангу, який може компактно і надійно зберігатися у верхній частині апарату. Для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги передбачені тримачі, сформовані у відбійнику пилососу.
Особливості та переваги
Ефективне очищення фільтраСистема очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник. Швидке відновлення відмінної сили всмоктування
Унікальна запатентована технологія знімного фільтраЗняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Зберігання шланга на корпусі пристроюКомпактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1200
|Потужність всмоктування (Вт)
|280
|Розрідження (мбар)
|макс. 260
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 70
|Ємність контейнера (л)
|25
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|5
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,449
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,667
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 653
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 5 шт.
Відео
Області застосування
- Прибирання під час ремонту
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання у майстерні
- Тераси
- Рідини
- Прибирання в підвалі
- Прибирання у майстерні
- Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 5 V-25/5/22
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.