Потужне та енергоефективне рішення для прибирання в будинку та навколо нього: споживаючи лише 1100 Вт електроенергії, господарський пилосос WD 5 V-25/5/22 вражає чудовими результатами збору будь-якого сміття – великого та дрібного, сухого та вологого. Цей апарат оснащений міцним 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 5-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м зі знімною антистатичною рукояткою, насадкою для підлоги, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Плоский складчастий фільтр дозволяє змінювати операції вологого та сухого прибирання без витрат часу на заміну фільтра. Завдяки запатентованій конструкції фільтрувального вузла фільтр може вилучатися за лічені секунди без контакту з брудом. Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує швидке відновлення повної сили всмоктування. Завдяки знімній конструкції рукоятки насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шлангу, який може компактно і надійно зберігатися у верхній частині апарату. Для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги передбачені тримачі, сформовані у відбійнику пилососу.