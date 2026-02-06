Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T
Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T с системой Kärcher FILT!elligence™ обеспечивает интеллектуальный контроль фильтра, удобное управление через Bluetooth-пульт «2 в 1», автоматический запуск при работе с электроинструментами и высокую производительность благодаря мощному всасыванию и вместительному контейнеру из нержавеющей стали на 30 л.
Инновационный, удобный и мощный хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T с системой Kärcher FILT!elligence™ обеспечивает интеллектуальный контроль состояния фильтра. Светодиодные индикаторы своевременно информируют о необходимости очистки или замены как фильтра-мешка, так и самого фильтра, а запатентованная технология извлечения позволяет гигиенично менять плоский складчатый фильтр без контакта с грязью. Инновационный пульт дистанционного управления «2 в 1» с интерфейсом Bluetooth обеспечивает удобное включение и выключение пылесоса, а при работе с аккумуляторным электроинструментом аппарат автоматически активируется благодаря функции распознавания вибрации. Встроенная штепсельная розетка делает WD 7 Control P S идеальным решением и для работы с сетевыми электроинструментами, при этом функция Power Control позволяет плавно регулировать силу всасывания. Вместительный мусоросборник из нержавеющей стали объёмом 30 л, 6-метровый кабель и очень длинный всасывающий шланг длиной 3,5 м обеспечивают большой радиус действия и позволяют эффективно собирать значительные объёмы мусора.
Особенности и преимущества
С FILT!elligence™ – умной системой контроля фильтраСветодиодные индикаторы своевременно информируют о необходимости очистки или замены фильтр-мешка и фильтра, обеспечивая стабильную мощность всасывания и продлевая срок службы аппарата.
Пульт дистанционного управления 2-в-11-я функция: обеспечивает удобные включение и выключение пылесоса влажной и сухой уборки по Bluetooth путем нажатия кнопки на пульте дистанционного управления, установленном непосредственно на всасывающем шланге.
Пульт дистанционного управления «2 в 1»: автоматическое распознавание вибрации2-я функция: распознавание вибрации в автоматическом режиме для включения и выключения пылесоса синхронно с включением/выключением аккумуляторного инструмента. В автоматическом режиме аппарат продолжает работать в течение нескольких секунд после отключения аккумуляторного инструмента для сбора остатков пыли и грязи. Для работы без поднятия пыли!
Дополнительная штепсельная розетка для работы с сетевыми электроинструментами
- Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании.
- Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Функция Power Control
- Сила всасывания плавно регулируется поворотным переключателем в диапазоне от минимального до максимального значения, что позволяет легко адаптировать работу устройства к любым задачам.
Система очистки фильтра и запатентованная технология его извлечения
- Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
Слив
- Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Поворотный ролик с тормозом
- Устойчивость пылесоса влажной и сухой уборки на поверхностях с уклоном до 10°.
Элементы концепции устойчивого развития
- Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾.
- Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|315
|Разрежение (мбар)
|макс. 290
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 80
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Из нержавеющей стали Отбойник аппарата Черный
|Длина кабеля (м)
|6
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13,272
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 693
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 3.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Пульт дистанционного управления 2-в-1
- Kärcher FILT!elligence™
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Слив
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
- Поворотные колеса с блокировкой: 1 шт.
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Запчасти для WD 7 Control P S 30/6/35/T
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.