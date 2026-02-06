Инновационный, удобный и мощный хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T с системой Kärcher FILT!elligence™ обеспечивает интеллектуальный контроль состояния фильтра. Светодиодные индикаторы своевременно информируют о необходимости очистки или замены как фильтра-мешка, так и самого фильтра, а запатентованная технология извлечения позволяет гигиенично менять плоский складчатый фильтр без контакта с грязью. Инновационный пульт дистанционного управления «2 в 1» с интерфейсом Bluetooth обеспечивает удобное включение и выключение пылесоса, а при работе с аккумуляторным электроинструментом аппарат автоматически активируется благодаря функции распознавания вибрации. Встроенная штепсельная розетка делает WD 7 Control P S идеальным решением и для работы с сетевыми электроинструментами, при этом функция Power Control позволяет плавно регулировать силу всасывания. Вместительный мусоросборник из нержавеющей стали объёмом 30 л, 6-метровый кабель и очень длинный всасывающий шланг длиной 3,5 м обеспечивают большой радиус действия и позволяют эффективно собирать значительные объёмы мусора.