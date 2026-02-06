Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T

Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T с системой Kärcher FILT!elligence™ обеспечивает интеллектуальный контроль фильтра, удобное управление через Bluetooth-пульт «2 в 1», автоматический запуск при работе с электроинструментами и высокую производительность благодаря мощному всасыванию и вместительному контейнеру из нержавеющей стали на 30 л.

Инновационный, удобный и мощный хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T с системой Kärcher FILT!elligence™ обеспечивает интеллектуальный контроль состояния фильтра. Светодиодные индикаторы своевременно информируют о необходимости очистки или замены как фильтра-мешка, так и самого фильтра, а запатентованная технология извлечения позволяет гигиенично менять плоский складчатый фильтр без контакта с грязью. Инновационный пульт дистанционного управления «2 в 1» с интерфейсом Bluetooth обеспечивает удобное включение и выключение пылесоса, а при работе с аккумуляторным электроинструментом аппарат автоматически активируется благодаря функции распознавания вибрации. Встроенная штепсельная розетка делает WD 7 Control P S идеальным решением и для работы с сетевыми электроинструментами, при этом функция Power Control позволяет плавно регулировать силу всасывания. Вместительный мусоросборник из нержавеющей стали объёмом 30 л, 6-метровый кабель и очень длинный всасывающий шланг длиной 3,5 м обеспечивают большой радиус действия и позволяют эффективно собирать значительные объёмы мусора.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T: С FILT!elligence™ – умной системой контроля фильтра 
Светодиодные индикаторы своевременно информируют о необходимости очистки или замены фильтр-мешка и фильтра, обеспечивая стабильную мощность всасывания и продлевая срок службы аппарата.
Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T: Пульт дистанционного управления 2-в-1
1-я функция: обеспечивает удобные включение и выключение пылесоса влажной и сухой уборки по Bluetooth путем нажатия кнопки на пульте дистанционного управления, установленном непосредственно на всасывающем шланге.
Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T: Пульт дистанционного управления «2 в 1»: автоматическое распознавание вибрации
2-я функция: распознавание вибрации в автоматическом режиме для включения и выключения пылесоса синхронно с включением/выключением аккумуляторного инструмента. В автоматическом режиме аппарат продолжает работать в течение нескольких секунд после отключения аккумуляторного инструмента для сбора остатков пыли и грязи. Для работы без поднятия пыли!
Дополнительная штепсельная розетка для работы с сетевыми электроинструментами
  • Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании.
  • Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Функция Power Control
  • Сила всасывания плавно регулируется поворотным переключателем в диапазоне от минимального до максимального значения, что позволяет легко адаптировать работу устройства к любым задачам.
Система очистки фильтра и запатентованная технология его извлечения
  • Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
  • Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
Слив
  • Быстрый и легкий слив больших объемов воды.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Поворотный ролик с тормозом
  • Устойчивость пылесоса влажной и сухой уборки на поверхностях с уклоном до 10°. 
Элементы концепции устойчивого развития
  • Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾.
  • Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1400
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 315
Разрежение (мбар) макс. 290
Расход воздуха (л/с) макс. 80
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Из нержавеющей стали Отбойник аппарата Черный
Длина кабеля (м) 6
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,7
Вес (с упаковкой) (кг) 13,272
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 693

¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 3.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Пульт дистанционного управления 2-в-1
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Регулировка мощности
  • Функция воздуходувки
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Слив
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
  • Поворотные колеса с блокировкой: 1 шт.
Хозяйственный пылесос WD 7 Control P S 30/6/35/T

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Террасы
  • Жидкости
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
