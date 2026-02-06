Господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T

Господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T із системою Kärcher FILT!elligence™ забезпечує інтелектуальний контроль фільтра, зручне керування через Bluetooth-пульт «2 в 1», автоматичний запуск під час роботи з електроінструментами та високу продуктивність завдяки потужному всмоктуванню й місткому 30-літровому контейнеру з нержавіючої сталі.

Інноваційний, зручний і потужний господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T із системою Kärcher FILT!elligence™ забезпечує інтелектуальний контроль стану фільтра. Світлодіодні індикатори своєчасно сигналізують про необхідність очищення або заміни як фільтр-мішка, так і самого фільтра, а запатентована технологія виймання фільтра дає змогу гігієнічно замінювати плоский складчастий фільтр без контакту з брудом. Інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1» з інтерфейсом Bluetooth забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа, а під час роботи з акумуляторним електроінструментом пристрій автоматично активується завдяки функції розпізнавання вібрації. Вбудована штепсельна розетка робить WD 7 Control P S оптимальним рішенням і для роботи з мережевими електроінструментами, при цьому функція Power Control дозволяє плавно регулювати силу всмоктування. Місткий контейнер для сміття з нержавіючої сталі об’ємом 30 л, мережевий кабель довжиною 6 м і дуже довгий всмоктувальний шланг (3,5 м) забезпечують великий радіус дії та дають змогу ефективно збирати значні об’єми сміття.

Світлодіодні індикатори своєчасно повідомляють про необхідність очищення або заміни фільтр-мішка та фільтра, забезпечуючи стабільну потужність всмоктування й подовжуючи термін служби апарата.
1-а функція: забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа для вологого та сухого прибирання через Bluetooth шляхом натискання кнопки на пульті дистанційного керування, встановленому безпосередньо на всмоктувальному шлангу.
2-га функція: розпізнавання вібрації в автоматичному режимі для вмикання і вимикання пилососа синхронно з вмиканням/вимиканням акумуляторного інструменту. В автоматичному режимі апарат продовжує працювати протягом декількох секунд після відключення акумуляторного інструменту для збору залишків пилу і бруду. Для роботи без підняття пилу!
Додаткова штепсельна розетка для роботи з мережевими електроінструментами
  • Постійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні.
  • Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Функція Power Control
  • Сила всмоктування плавно регулюється поворотним перемикачем у діапазоні від мінімального до максимального значення, що дає змогу легко адаптувати роботу пристрою до будь-яких завдань.
Система очищення фільтра і запатентована технологія його вилучення
  • Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник.
  • Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
Злив
  • Швидкий і легкий злив великих обсягів води.
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
  • Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Поворотний ролик з гальмом
  • Стійкість пилососа для вологого та сухого прибирання на поверхнях з нахилом до 10°.
Елементи концепції сталого розвитку
  • Конструкція з використанням 30 % переробленого пластику¹⁾.
  • Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1400
Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт) хв. 100 - макс. 2100
Потужність всмоктування (Вт) 315
Розрідження (мбар) макс. 290
Витрата повітря (л/с) макс. 80
Ємність контейнера (л) 30
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату чорний
Довжина кабелю (м) 6
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 8,7
Вага (з упаковкою) (кг) 13,272
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 693

¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів.

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 3.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
  • Пульт дистанційного керування 2-в-1
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Функція очищення фільтра
  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Регулювання потужності
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Зручна ручка для перенесення 3-в-1
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Злив
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
  • Поворотні коліщатка з гальмом: 1 шт.
Господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T

Області застосування
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання під час ремонту
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Тераси
  • Рідини
  • Прибирання в підвалі
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання на вході до будинку
