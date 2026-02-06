Інноваційний, зручний і потужний господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T із системою Kärcher FILT!elligence™ забезпечує інтелектуальний контроль стану фільтра. Світлодіодні індикатори своєчасно сигналізують про необхідність очищення або заміни як фільтр-мішка, так і самого фільтра, а запатентована технологія виймання фільтра дає змогу гігієнічно замінювати плоский складчастий фільтр без контакту з брудом. Інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1» з інтерфейсом Bluetooth забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа, а під час роботи з акумуляторним електроінструментом пристрій автоматично активується завдяки функції розпізнавання вібрації. Вбудована штепсельна розетка робить WD 7 Control P S оптимальним рішенням і для роботи з мережевими електроінструментами, при цьому функція Power Control дозволяє плавно регулювати силу всмоктування. Місткий контейнер для сміття з нержавіючої сталі об’ємом 30 л, мережевий кабель довжиною 6 м і дуже довгий всмоктувальний шланг (3,5 м) забезпечують великий радіус дії та дають змогу ефективно збирати значні об’єми сміття.