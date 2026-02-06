Господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T
Господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T із системою Kärcher FILT!elligence™ забезпечує інтелектуальний контроль фільтра, зручне керування через Bluetooth-пульт «2 в 1», автоматичний запуск під час роботи з електроінструментами та високу продуктивність завдяки потужному всмоктуванню й місткому 30-літровому контейнеру з нержавіючої сталі.
Інноваційний, зручний і потужний господарський пилосос WD 7 Control P S 30/6/35/T із системою Kärcher FILT!elligence™ забезпечує інтелектуальний контроль стану фільтра. Світлодіодні індикатори своєчасно сигналізують про необхідність очищення або заміни як фільтр-мішка, так і самого фільтра, а запатентована технологія виймання фільтра дає змогу гігієнічно замінювати плоский складчастий фільтр без контакту з брудом. Інноваційний пульт дистанційного керування «2 в 1» з інтерфейсом Bluetooth забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа, а під час роботи з акумуляторним електроінструментом пристрій автоматично активується завдяки функції розпізнавання вібрації. Вбудована штепсельна розетка робить WD 7 Control P S оптимальним рішенням і для роботи з мережевими електроінструментами, при цьому функція Power Control дозволяє плавно регулювати силу всмоктування. Місткий контейнер для сміття з нержавіючої сталі об’ємом 30 л, мережевий кабель довжиною 6 м і дуже довгий всмоктувальний шланг (3,5 м) забезпечують великий радіус дії та дають змогу ефективно збирати значні об’єми сміття.
Особливості та переваги
З FILT!elligence™ – інтелектуальною системою контролю фільтраСвітлодіодні індикатори своєчасно повідомляють про необхідність очищення або заміни фільтр-мішка та фільтра, забезпечуючи стабільну потужність всмоктування й подовжуючи термін служби апарата.
Пульт дистанційного керування 2-в-11-а функція: забезпечує зручне вмикання та вимикання пилососа для вологого та сухого прибирання через Bluetooth шляхом натискання кнопки на пульті дистанційного керування, встановленому безпосередньо на всмоктувальному шлангу.
Пульт дистанційного керування «2 в 1»: автоматичне розпізнавання вібрації2-га функція: розпізнавання вібрації в автоматичному режимі для вмикання і вимикання пилососа синхронно з вмиканням/вимиканням акумуляторного інструменту. В автоматичному режимі апарат продовжує працювати протягом декількох секунд після відключення акумуляторного інструменту для збору залишків пилу і бруду. Для роботи без підняття пилу!
Додаткова штепсельна розетка для роботи з мережевими електроінструментами
- Постійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні.
- Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Функція Power Control
- Сила всмоктування плавно регулюється поворотним перемикачем у діапазоні від мінімального до максимального значення, що дає змогу легко адаптувати роботу пристрою до будь-яких завдань.
Система очищення фільтра і запатентована технологія його вилучення
- Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник.
- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
Злив
- Швидкий і легкий злив великих обсягів води.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Поворотний ролик з гальмом
- Стійкість пилососа для вологого та сухого прибирання на поверхнях з нахилом до 10°.
Елементи концепції сталого розвитку
- Конструкція з використанням 30 % переробленого пластику¹⁾.
- Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1400
|Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт)
|хв. 100 - макс. 2100
|Потужність всмоктування (Вт)
|315
|Розрідження (мбар)
|макс. 290
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 80
|Ємність контейнера (л)
|30
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату чорний
|Довжина кабелю (м)
|6
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|13,272
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 693
¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів.
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 3.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
- Пульт дистанційного керування 2-в-1
- Kärcher FILT!elligence™
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Регулювання потужності
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Злив
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
- Поворотні коліщатка з гальмом: 1 шт.
Відео
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Прибирання під час ремонту
- Салон автомобіля
- Гараж
- Тераси
- Рідини
- Прибирання в підвалі
- Прибирання у майстерні
- Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 7 Control P S 30/6/35/T
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.