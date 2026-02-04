Дренажный насос для грязной воды SP 11.000 Dirt
Надежное решение для откачки и перекачивания чистой или грязной воды с производительностью до 11000 л/ч: компактный насос для грязной воды SP 11.000 Dirt, оснащенный поплавковым выключателем.
Быстрое опорожнение бочек с дождевой водой или садового пруда – не проблема для погружного насоса SP 11.000 Dirt, производительность которого достигает 11000 л/ч. Он без проблем откачивает как чистую, так и загрязненную воду, содержащую частицы размерами до 20 мм. Предлагаемый в качестве опции входной фильтр защищает крыльчатку насоса от более крупного мусора. Погружной насос для грязной воды оснащен также поплавковым выключателем, обеспечивающим включение и выключение в зависимости от уровня воды и, тем самым, защиту от «сухого хода». Возможность фиксации поплавкового выключателя позволяет эксплуатировать насос при низком остаточном уровне воды (не менее 25 мм). Другими преимуществами являются надежное контактное уплотнительное кольцо, обеспечивающее очень долгий срок службы, возможность продления гарантии до 5 лет, а также соединительный штуцер системы Quick Connect для быстрого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Поплавковый выключательАвтоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
Система быстрого подключения Quick ConnectШтуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|400
|Макс. производительность (л/ч)
|< 11000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|7
|Давление (бар)
|макс. 0,7
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|25
|Остаточная высота воды (мм)
|25
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,395
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,203
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Комплектация
- Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Поплавковый выключатель
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео
Области применения
- Для использования в затопленных местах
- Для выкачивания воды с садовых прудов
Принадлежности
Запчасти для SP 11.000 Dirt
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.