Дренажний насос для брудної води SP 11.000 Dirt

Надійне рішення для відкачування і перекачування чистої або брудної води з продуктивністю до 11000 л/год: компактний насос для брудної води SP 11.000 Dirt, оснащений поплавковим вимикачем.

Швидке спорожнення бочок із дощовою водою або садового ставка - не проблема для глибинного насоса SP 11.000 Dirt, продуктивність якого сягає 11000 л/год. Він без проблем відкачує як чисту, так і забруднену воду, що містить частинки розмірами до 20 мм. Пропонований як опція вхідний фільтр захищає крильчатку насоса від більшого сміття. Занурювальний насос для брудної води оснащений також поплавковим вимикачем, що забезпечує вмикання і вимикання залежно від рівня води і, тим самим, захист від "сухого ходу". Можливість фіксації поплавкового вимикача дає змогу експлуатувати насос за низького залишкового рівня води (не менше 25 мм). Іншими перевагами є надійне контактне кільце ущільнювача, що забезпечує дуже довгий термін служби, можливість продовження гарантії до 5 років, а також з'єднувальний штуцер системи Quick Connect для швидкого приєднання шлангів діаметром 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 ".

Особливості та переваги
Дренажний насос для брудної води SP 11.000 Dirt: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для брудної води SP 11.000 Dirt: Поплавковий вимикач
Поплавковий вимикач
Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ходу
Дренажний насос для брудної води SP 11.000 Dirt: Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
  • Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
  • Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
  • Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 400
Макс. продуктивність (л/год) < 11000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 7
Тиск (бар) макс. 0,7
Pозмір твердих часток (мм) макс. 20
Глибина занурення (м) макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 25
Залишкова висота води (мм) 25
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,395
Вага (з упаковкою) (кг) 5,203
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 229 x 238 x 303

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
  • Поплавковий вимикач
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
  • Керамічне ущільнювальне кільце
Відео

Області застосування
  • Для використання в затоплених місцях
  • Для викачування води з садових ставків
Аксесуари
Запчастини для SP 11.000 Dirt

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

