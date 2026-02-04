Швидке спорожнення бочок із дощовою водою або садового ставка - не проблема для глибинного насоса SP 11.000 Dirt, продуктивність якого сягає 11000 л/год. Він без проблем відкачує як чисту, так і забруднену воду, що містить частинки розмірами до 20 мм. Пропонований як опція вхідний фільтр захищає крильчатку насоса від більшого сміття. Занурювальний насос для брудної води оснащений також поплавковим вимикачем, що забезпечує вмикання і вимикання залежно від рівня води і, тим самим, захист від "сухого ходу". Можливість фіксації поплавкового вимикача дає змогу експлуатувати насос за низького залишкового рівня води (не менше 25 мм). Іншими перевагами є надійне контактне кільце ущільнювача, що забезпечує дуже довгий термін служби, можливість продовження гарантії до 5 років, а також з'єднувальний штуцер системи Quick Connect для швидкого приєднання шлангів діаметром 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 ".