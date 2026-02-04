Для оперативной откачки больших объемов воды из затопленного погреба или подвала Kärcher предлагает оптимальный комплект SP 16.000 Flood Box, включающий насос с необходимыми принадлежностями, уложенный в специальный ящик. Мощный погружной насос для грязной воды SP 16.000 Dirt способен откачивать до 16000 литров воды в час. При этом размеры содержащихся в воде частиц грязи могут достигать 20 мм. В случае сильного загрязнения воды ящик, стенки которого представляют собой крупноячеистые решетки, может использоваться в качестве дополнительного фильтра, надежно защищающего крыльчатку насоса от засорения. Соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое и легкое присоединение входящего в комплект тканого шланга диаметром 1 1/4". Хомут для прикрепления шланга снабжен барашковым винтом, что позволяет устанавливать его без применения инструментов. Шланг длиной 10 м прекрасно подходит для перекачки больших объемов воды и благодаря плоскому поперечному сечению легко сворачивается для укладки в ящик.