Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Flood Box

Рішення від Kärcher для оперативного відкачування води в аварійних ситуаціях (під час затоплення, повені тощо): комплект SP 16.000 Flood Box, що складається з насоса для брудної води, плоского тканого шланга і решітчастого ящика для їх зберігання, який може також виконувати функцію вхідного фільтра.

Для оперативного відкачування великих об'ємів води із затопленого льоху або підвалу Kärcher пропонує оптимальний комплект SP 16.000 Flood Box, що включає насос з необхідним приладдям, покладений у спеціальний ящик. Потужний занурювальний насос для брудної води SP 16.000 Dirt здатний відкачувати до 16000 літрів води на годину. При цьому розміри частинок бруду, що містяться у воді, можуть досягати 20 мм. У разі сильного забруднення води ящик, стінки якого являють собою решітки з великими вічками, може використовуватися як додатковий фільтр, що надійно захищає крильчатку насоса від засмічення. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке і легке приєднання тканого шланга діаметром 1 1/4", що входить до комплекту. Хомут для прикріплення шланга забезпечений баршковим гвинтом, що дає змогу встановлювати його без застосування інструментів. Шланг завдовжки 10 м прекрасно підходить для перекачування великих об'ємів води і завдяки плоскому поперечному перерізу легко згортається для укладання в ящик.

Особливості та переваги
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Flood Box: Готовий до використання комплект для глибинного насоса
Готовий до використання комплект для глибинного насоса
Набір містить усе необхідне для того, щоб одразу почати відкачування забрудненої води
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Flood Box: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Flood Box: Практична пластикова коробка з сіткою
Практична пластикова коробка з сіткою
Коробку можна використовувати як для перенесення, так і для попередньої фільтрації сильно забрудненої води.
Регульований по висоті поплавковий вимикач
  • Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Система швидкого підключення Quick Connect
  • Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
  • Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Дренажний шланг 1 1/4 "
  • Більший діаметр для більшого потоку
Включає хомут з ​​нержавійки
  • Дозволяє підключення без інструментів.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
  • Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 550
Макс. продуктивність (л/год) < 16000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 8
Тиск (бар) макс. 0,8
Pозмір твердих часток (мм) макс. 20
Глибина занурення (м) макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 25
Залишкова висота води (мм) 25
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,852
Вага (з упаковкою) (кг) 8,277
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 229 x 238 x 303

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • Включає в себе 10 м мотузкового троса (1,25 ")
  • Включає в себе хомут з нержавіючої сталі

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
  • Регульований по висоті поплавковий вимикач
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
  • Керамічне ущільнювальне кільце
Області застосування
  • Для використання в затоплених місцях
  • Для викачування води з садових ставків
Аксесуари
Запчастини для SP 16.000 Flood Box

