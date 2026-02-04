Для оперативного відкачування великих об'ємів води із затопленого льоху або підвалу Kärcher пропонує оптимальний комплект SP 16.000 Flood Box, що включає насос з необхідним приладдям, покладений у спеціальний ящик. Потужний занурювальний насос для брудної води SP 16.000 Dirt здатний відкачувати до 16000 літрів води на годину. При цьому розміри частинок бруду, що містяться у воді, можуть досягати 20 мм. У разі сильного забруднення води ящик, стінки якого являють собою решітки з великими вічками, може використовуватися як додатковий фільтр, що надійно захищає крильчатку насоса від засмічення. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке і легке приєднання тканого шланга діаметром 1 1/4", що входить до комплекту. Хомут для прикріплення шланга забезпечений баршковим гвинтом, що дає змогу встановлювати його без застосування інструментів. Шланг завдовжки 10 м прекрасно підходить для перекачування великих об'ємів води і завдяки плоскому поперечному перерізу легко згортається для укладання в ящик.