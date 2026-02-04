Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Flood Box
Рішення від Kärcher для оперативного відкачування води в аварійних ситуаціях (під час затоплення, повені тощо): комплект SP 16.000 Flood Box, що складається з насоса для брудної води, плоского тканого шланга і решітчастого ящика для їх зберігання, який може також виконувати функцію вхідного фільтра.
Для оперативного відкачування великих об'ємів води із затопленого льоху або підвалу Kärcher пропонує оптимальний комплект SP 16.000 Flood Box, що включає насос з необхідним приладдям, покладений у спеціальний ящик. Потужний занурювальний насос для брудної води SP 16.000 Dirt здатний відкачувати до 16000 літрів води на годину. При цьому розміри частинок бруду, що містяться у воді, можуть досягати 20 мм. У разі сильного забруднення води ящик, стінки якого являють собою решітки з великими вічками, може використовуватися як додатковий фільтр, що надійно захищає крильчатку насоса від засмічення. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке і легке приєднання тканого шланга діаметром 1 1/4", що входить до комплекту. Хомут для прикріплення шланга забезпечений баршковим гвинтом, що дає змогу встановлювати його без застосування інструментів. Шланг завдовжки 10 м прекрасно підходить для перекачування великих об'ємів води і завдяки плоскому поперечному перерізу легко згортається для укладання в ящик.
Особливості та переваги
Готовий до використання комплект для глибинного насосаНабір містить усе необхідне для того, щоб одразу почати відкачування забрудненої води
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Практична пластикова коробка з сіткоюКоробку можна використовувати як для перенесення, так і для попередньої фільтрації сильно забрудненої води.
Регульований по висоті поплавковий вимикач
- Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Система швидкого підключення Quick Connect
- Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
- Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Дренажний шланг 1 1/4 "
- Більший діаметр для більшого потоку
Включає хомут з нержавійки
- Дозволяє підключення без інструментів.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|550
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 16000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|8
|Тиск (бар)
|макс. 0,8
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 20
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|25
|Залишкова висота води (мм)
|25
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,852
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,277
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Включає в себе 10 м мотузкового троса (1,25 ")
- Включає в себе хомут з нержавіючої сталі
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Регульований по висоті поплавковий вимикач
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
- Керамічне ущільнювальне кільце
Області застосування
- Для використання в затоплених місцях
- Для викачування води з садових ставків
Аксесуари
Запчастини для SP 16.000 Flood Box
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.